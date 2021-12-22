/667678/هشام-الحصري ارتفاع-تكاليف-الزراعة-أدى-إلى-رفع-تكلفة-إنتاج-المحصول-على-المزارع

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن التعاون القائم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لا يأتي من فراغ، لافتا إلى ارتفاع تكاليف الزراعة مثل الأسمدة والطاقة وأجور العمال والميكنة الزراعية، أدى إلى رفع تكلفة إنتاج المحصول على المزارع.

جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي المنعقد في وزارة التموين بشأن الإعلان عن أسعار بنجر وقصب السكر.

دوت الخليج

وأكد الحصري، علي أن المادة 29 ألزمت الدولة باستلام المحاصيل من المزارع بسعر يكفل له هامش ربح وحياه كريمة، وأنه تمت دراسة عناصر التكاليف في الزراعة والصناعة بالنسبة للسكر أيضا، مضيفا: من المتوقع خلال 2022، أن نحقق الاكتفاء الذاتي، لافتا أن الفجوة كانت من 600 إلى 800 ألف طن، ومع التوسعات الحالية سنتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

أشرف رشاد: الزراعة في مصر تسير على الطريق الصحيح بفضل توجيهات القيادة السياسية

ومن جانبه، أكد المنهدس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الزراعة فى مصر تسير على الطريق الصحيح بما يعود بالنفع على الفلاح المصري ،بفضل توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

و توجه ممثل الأغلبية بالشكر للمهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، مضيفا" أنه كنائب للشعب عن حزب مستقبل وطن سيكون هناك مزيدا من التعاون مع الحكومة بما يحقق مصلحة الفلاح".

وأوضح رشاد، أن علاوة قصب السكر ليست جامدة ولكن تتم بشكل سنوي بحسب استقرار اسعار مستلزمات الزراعة فى الاسواق، وبما يتوافق مع الشروط الاقتصادية التي يجب توافرها بالنسبة للموازنة العامة للدولة.

جاء هذا خلال مشاركته فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وهشام الحصري رئيس لجنه الزراعة بمجلس النواب،حيت أضاف الوزير إنه تم اعتماد زيادة 75 جنيها على طن البنجر مع مراعاة اختلاف المناطق ومراعاة مصالح الموردين، وبالنسبة لقصب السكر ستكون الزيادة 90 جنيهًا للطن ليكون 810 جنيهات بدلا من 720 جنيهًا العام الماضي.

جاء هذا بعد تشكيل لجنة فنية بعد المناقشات الأخيرة بالبرلمان لتحديد سعر توريد القصب والبنجر من المزارعين، بعضوية نواب البرلمان من صناع السكر وممثلين من وزارة التموين والزراعة، وتم الاتفاق على سعر التوريد ومتوسط الإنتاج.