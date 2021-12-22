/667683/محافظ-سوهاج-يستقبل-رئيس-الطائفة-الإنجيلية-بمصر--صور

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، يرافقه وفد الطائفة الإنجيلية خلال زيارتهم للمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور القس رفعت زكي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي والقس باسم بشرى، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، و القس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، وعدد من القساوسة ورعاة الكنيسة الإنجيلية .

ورحب محافظ سوهاج برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، مؤكدا على روح المودة والمحبة والسلام التي تجمع أبناء مصر، خاصة المجتمع السوهاجي .

ومن جانبه أشاد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بما تشهده محافظة سوهاج من تقدم وتنمية على صعيد كافة المجالات، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على التعاون الدائم، والدعم المستمر لأبناء سوهاج من كافة الأطياف .

دعم 22 مركز شباب بالدائرة الـ 4 في سوهاج

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بسوهاج، موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ادراج بعض مراكز الشباب التابعة لمحافظة سوهاج ضمن الخطة الإنشائية للوزارة في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وأضاف النائب مصطفى سالم، أن وزير الرياضة وافق على طلبات سبق وتقدم بها زمنها إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب نزة الهيش بمركز جهينة، وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الصفيحة بمركز طهطا، ودعم ٢٢ مركز شباب بمبلغ ٥ الآلاف لكل منهم بمراكز شباب طهطا وجهينة وطما بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالدائرة الرابعة.

المالية توافق لسوهاج بتجاوز النسب المقررة لمقدمات التعاقدات بالكهرباء

على جانب أخر سبق وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بسوهاج، انه تقدم بطلب لوزارة المالية للموافقة على قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن التابعة لمحافظة سوهاج بدفع المبالغ المطلوبة لتنفيذ الأعمال التي تم اسنادها لقطاع توزيع الكهرباء بسوهاج كاملة، حيث يشترط قطاع الكهرباء ان يتم دفع المبالغ بالكامل قبل التنفيذ في حين ان التعليمات الخاصة بالوحدات المحلية تقضي بصرف ٢٥٪ فقط كدفعة مقدمة.