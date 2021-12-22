حميد أحداد يقود هجوم الرجاء أمام الأهلي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويريد كلا الفريقين أن يتوجوا بالمباراة للتويج بكأس السوبر الأفريقي، كما يسعى النادي الأهلي بالفوز للمرة الثانية على التوالي بعدما توج الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.

تشكيل الرجاء لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: انس الزنيتي.

خط الدفاع: مروان هدهودي، جمال حركاس، عبد الإله مدكور وعبد الجليل جبيرة.

خط الوسط: الوردي، نجوما، عبد الإله حافيظي ومحسن متولي.

خط الهجوم: محمود بن حليب وحميد أحداد.

محمود متولي

وفضل الجهاز الفني استمرار متولي لتلقي العلاج من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب فرصة، وفي ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته المميزة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان متولي قد توجه إلى مستشفى سبيتار بالدوحة برفقة أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، والدكتور محمد وفاءي إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، وخضع لقياسات بدنية وقياسات عضلية للجسم بالكامل، إلى جانب أشعة رنين مغناطيسي، كما أجرى أشعة رنين مغناطيسي على الطرفين السفليين، ثم تم عرضه على خبير أجنبي متخصص في إصابات الملاعب وجراحات العظام وخبير أجنبي آخر متخصص في العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات.

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويلتقي الأهلي والرجاء المغربي اليوم في السابعة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، بالعاصمة القطرية الدوحة، في لقاء نهائي السوبر الإفريقي.

ويدخل النادي الأهلي لقاء اليوم امام الرجاء المغربي وهو ممثل بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021، فيما يدخل الرجاء المغربي اللقاء وهو ممثل بطل كأس الكونفدرالية.

تصريحات لاعب الرجاء

وقال الظهير الأيسر السابق للرجاء ومنتخب المغرب في تصريحات لموقع "هسبورت": "دائماً أكون متفائلا بفوز الرجاء في النهائيات، حتى وإن كان الفريق ليس في أفضل أحواله، لكن في لقاء السوبر هذه المرة أمام الأهلي أرى أن المهمة ليست سهلة".

وأضاف: "الأهلي فريق قوي ويعيش لحظات جيدة، لكن أنا متأكد أن لاعبي الفريق الأخضر سيدخلون اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره، وأملنا كبير في أن يعود النسور بلقب قاري جديد من العاصمة القطرية الدوحة".