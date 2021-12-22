/667689/قيادي-بحزب-الشعب-الجمهوري-الصعيد-يعيش-عصره-الذهبي-في-عهد-الرئيس-السيسي

أشاد المهندس يوسف رشدان أمين مساعد الإعلام والتثقيف السياسي بحزب الشعب الجمهوري "أمانة القاهرة" بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية صعيد مصر مؤكدا أن المشروعات و استثمارات التي أعلن عنها الرئيس اليوم خلال زيارته لمحافظة أسيوط تهدف إلى خفض معدلات الفقر ودعم البنية الأساسية، وخلق فرص عمل، ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات المتنوعة، وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان وفق تعليمات القيادة السياسية.

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وشدد رشدان علي أن الصعيد يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس السيسي و هو ما ظهر واضحا في المشروعات القومية الكبري وإنشاء هيئة لتنمية الصعيد مهمتها الرئيسية وضع الإقليم في قلب التنمية.

وأكد رشدان أن الصعيد علي مدى السنوات الماضية حظي باهتمام غير مسبوق، وتعددت المشروعات العملاقة الكبري فيها والتي كان آخرها أكبر مصنع للأسمنت في الشرق الأوسط بمحافظة بني سويف وقناطر أسيوط، و12 مشروعاً آخر لينطلق قطار التنمية.

قيادي بحزب الشعب الجمهوري: الصعيد يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس السيسي

وقال: تم إنفاق نحو 350 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بالإضافة إلى ضخ 20 مليار جنيه من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستثمارات العام الجارى.

وأضاف: تنوعت المشروعات والتي جاء فى مقدمتها، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه، واستثمارات قطاع الصحة التي بلغت 48 مليار جنيه، وفى مجال الطرق والنقل تم إنفاق حوالى 41 مليارا، وفى مجال الكهرباء تم إنفاق 38 مليار جنيه، أما فى مجال الإسكان وتطوير العشوائيات، فتم إقامة مشروعات بـ 30 مليار جنيه، وفى التعليم حوالي 19 مليار جنيه، علاوة على مجالات أخرى.