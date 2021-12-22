/667690/عبد-الوهاب-خليل-الصعيد-مقبل-على-نقلة-حضارية-تضمن-تحقيق-حياة-كريمة-لأبنائه
قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، أن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في الصعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزارء، ترجمة حقيقية للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لمنطقة الصعيد، خاصة بعد تهميشه لسنوات طويله لم ينظر له أحد.
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وأضاف النائب عبد الوهاب خليل في بيان له، أن الدولة المصرية انفقت خلال السبع سنوات الماضية ما يقرب 1.1 تريليون جنيه مصري ، لتنمية الصعيد، وهو ما يؤكد النقلة الحضرية التي يقبل عليها صعيد مصر، من تنمية شاملة تضمن حياة كريمة لكافة ابنائه.
واكد عضو مجلس النواب، أن هذه المبالغ الطائلة التي تستهدف إعادة البناء بالصعيد، تستهدف ايضا إعادة بناء الانسان، وهو هدف من أهداف الجمهورية الجديدة، حيث التنمية والإعمار وتوفير فرص العمل عبر العديد من المشروعات بكل القطاعات للشباب الموجودين في محافظات الصعيد، حيث أن هذا الأمر يأتي تنفيذ لاستراتيجية بناء الإنسان وفق تعليمات القيادة السياسية.
عبد الوهاب خليل: الصعيد مقبل على نقلة حضارية تضمن تحقيق حياة كريمة لأبنائه
وأوضح خليل أن هذه المشروعات تهدف إلى خفض معدلات الفقر ودعم البنية الأساسية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى دعم الاستثمار، الأمر الذي سينعكس على مستوى المعيشة.
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