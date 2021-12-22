/667692/ريهام-عفيفي-الصعيد--يحظي--بإهتمام-كبير-وبنصيب-وافر-من-التنمية

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أن الصعيد الذي غابت عنه التنمية لعقود طويلة حتي أصبح طاردا لسكانه بحثا عن العمل والرزق في شكل هجرة خارجية وداخلية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية يحظي الصعيد باهتمام كبير وبنصيب وافر من التنمية التي تسعي القيادة السياسية والحكومة في تنفيذها في كل ربوع الوطن.

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وأضافت عفيفي، أن الصعيد تحديدا أصبح في بؤرة اهتمام القيادة السياسية نظرا للحرمان الشديد الذي عاني منه لعقود طويلة حيث ترصد الموازنة العامة للدولة 2021 – 2022 ما قيمته 92.4 مليار جنيه حجم استثمارات حكومية موجهة لأقاليم الصعيد ليصل إجمالي ما تم إنفاقه إلي ما يزيد عن 374 مليار جنيه استثمارات في الصعيد وهو رقم غير مسبوق، وهذا يعني أن خطة التنمية تستهدف جعل كل مناطق الصعيد جاذبة للاستثمار وغير طارده للعمالة.

ريهام عفيفي: الصعيد أيضا يحظي بجانب كبير من مشروعات مبادرة حياة كريمة

وأشارت إلي أن الصعيد أيضا يحظي بجانب كبير من مشروعات مبادرة حياة كريمة في القري والنجوح بالقدر الذي يحسن ظروف الحياة لكل أهلنا هناك بالإضافة إلي خلق فرص عمل لأبناء الصعيد بشكل لائق ومستمر .

وأكدت عفيفي، أننا لم نشاهد قبل ذلك كل هذا الاهتمام بالصعيد خصوصا زيارات الرئيس للصعيد وافتتاح المشروعات وزياراته لأهلنا في أسوان والأقصر والوقوف علي مشاكلهم والعمل علي حلها، وكذلك كان من النادر أن تتواجد الحكومة- رئيس وزراء ووزراء - في زيارات متتابعة مما يدل علي أن الاهتمام بالصعيد فعل وليس قول كما كان في السابق.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: هذا الأسبوع هو أسبوع الصعيد بامتياز نظرا لعدد المشروعات التي يتم افتتاحها والتي لم يعلن عن معظمها حتي اكتملت وأصبحت واقع تراه العين، لافتة أن مشروعات التنمية المستدامة التي تنتشر في أرجاء الوطن هي من صميم أعمال الأمن القومي المصري الذي يشغل دائما بال الرئيس