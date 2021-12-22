وصول لاعبي الأهلي لملعب المباراة لمواجهة الرجاء «صور»

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وصل لاعبي النادي الأهلي وجهازه الفني بقيادة بيتسو موسيماني إلى ملعب "أحمد بن علي"، الذي سيستضيف مواجهة الرجاء المغربي بالسوبر الأفريقي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيلة الرسمية للقلعة الحمراء لمواجهة الرجاء المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أحمد بن علي بالريان.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات

تشكيل الرجاء لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: انس الزنيتي.

خط الدفاع: مروان هدهودي، جمال حركاس، عبد الإله مدكور وعبد الجليل جبيرة.

خط الوسط: الوردي، نجوما، عبد الإله حافيظي ومحسن متولي.

خط الهجوم: محمود بن حليب وحميد أحداد.

تاريخ مواجهات الاهلي والرجاء

ألتقى الأهلي والرجاء 8 مرات من قبل، ويشهد تاريخ المواجهات بين الفريقين تفوق الأحمر حيث فاز 3 مرات، فيما فاز الأخضر مرتين، وفرض التعادل كلمته في 3 مناسبات.

كانت أول مواجهة بين الأهلي والرجاء سنة 1996 في القاهرة، في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، وحسم الأحمر المباراة لصالحه بثلات أهداف مقابل هدف.

وتواجه الأهلي والرجاء في بطولة النخبة العربية عام 1997، وكانت في المغرب ونجح المارد الأحمر في الفوز بثنائية نظيفة.

التقى الأهلي مع الرجاء المغربي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق الأخضر الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ولكن التعادل الإيجابي كان عنوان لقاء الإياب بهدف لمثله.

واجه الأهلي منافسه الرجاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002، في دور المجموعات، وفاز الأخضر بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، تعادل الأهلي مع الرجاء المغربي إيجابيًا بثلاث أهداف لمثلها.

كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2005، ونجح الأهلي في الفوز على الرجاء بهدف نظيف، بينما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الإياب.