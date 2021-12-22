/667697/أحمد-أبو-هشيمة-الصعيد-سيكون-الرقم-الصحيح-في-معادلة-التنمية-الشاملة

قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن ما يحدث الآن في صعيد مصر يعد شيء مبهر بكافة الأشكال والمقاييس، لافتا أن جميع كلمات الشكر لا تكفي لإعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه علي جهده لتغيير وجه صعيد مصر.

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وأضاف أبو هشيمة، محافظات الصعيد عانت لسنوات طويلة من الإهمال والتهميش، مضيفا: تشرفت بزيارة جميع محافظات الصعيد عندما قمنا بتنفيذ مبادرة إعادة إعمار القري الأكثر احتياجا.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: تشرفت أيضا: بإنشاء أول مصنع للحديد في الصعيد بمحافظة بني سويف، وإنشاء أول مجمع مواد بناء في محافظة سوهاج، مشيرا إلي تصريحات الرئيس السيسي بأن الصعيد سيتغير قريبا وسيكون الرقم الصحيح في معادلة التنمية الشاملة.

الرئيس السيسي:التعدي علي الأراضي الزراعية يقضي علي فرص العمل

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمحافظات الصعيد، أن التعدي علي الأراضي الزراعية يقضي علي فرص العمل بالريف، مشددا علي ضروروة مواجهة ثقافة البناء علي الأراضي الزراعية.

ووقع الرئيس السيسي على النسخة الأولى من كتاب "الرؤية والانجاز" والذي يستهدف توثيق مشروعات ضمن فعاليات المؤتمر منذ قليل، وذلك خلال أفتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الأخرى بمحافظة أسيوط .

وأستمع الرئيس السيسي لتلاوة قرآنية على هامش افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتقرير البترول. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت 188 ألف وحدة سكنية جديدة من بينهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي في صعيد مصر.