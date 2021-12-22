رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيسة مجلس النواب البحريني

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التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى والوفد المرافق لها .

دوت الخليج

فى مستهل اللقاء، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ، مشيرًا للروابط التاريخية التى تربط البلدين على كافة المستويات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ علي أن تطابق رؤى البلدين تجاه قضايا المنطقة إنما يعكس ما ارتقت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وهو ما يتطلب البناء عليه فى الفترة المقبلة باستمرار التنسيق والتشاور فى كل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تفاصيل استقبال رئيس الشيوخ رئيسة النواب البحرينية

من جانبها، ثمنت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى هذا اللقاء ، وعبرت عن جزيل شكرها وتقديرها علي حفاوة الاستقبال ، وأشارت إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تُعد نموذجًا يُحتذى به فيما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية، مشيدة بالمواقف المصرية الداعمة والراسخة للبحرين و العالم العربي بأسره .

وأشادت رئيسة مجلس النواب البحريني، بالإنجازات التي تحدث في مصر ، قائلة " هنيئاً لمصر وشعبها بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق طفرات لا تعد ولا تحصي في مختلف المجالات ، مشيرة إلي أننا لا ننسي فضل مصر علي البحرين ، موضحة أن أول بعثة تعليمة أتت إلي البحرين كانت من جمهورية مصر العربية .

وفي نهاية اللقاء تبادل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الهدايا التذكارية مع رئيسة مجلس النواب البحريني ، ثم قام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة، وتم التقاط عدداً من الصور التذكارية.

حضر اللقاء من الجانب المصري السيدة الأستاذة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، اللواء أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ، الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى ، أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة ، اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ، الدكتورة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ .