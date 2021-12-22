الأهرامات تضئ باللون الأزرق احتفالا بتأسيس اليونيسيف

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم، فى الاحتفالية التى نظمها صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف (UNICEF) فى مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس المنظمة المتخصصة فى مجالات الطفولة والنشئ.





وفى إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار فى الاحتفال بهذه المناسبة، تم منذ قليل، إضاءة أهرامات الجيزة لمدة ساعة باللون الأزرق وهو اللون الرسمى للأمم المتحدة ولمنظمة اليونيسيف. وافتتح الاحتفالية وزير الخارجية، وحضر عدد من الوزراء هم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التعاون الدولى، وممثل اليونيسيف فى مصر.

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