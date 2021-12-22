سفير مصر لدى سريلانكا يقدم أوراق اعتماده للرئيس جوتابايا

ونقل السفير ماجد مصلح للرئيس جوتابايا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، منوها إلى ما شهدته العلاقات الثنائية ومستوى التواصل بين مصر وسريلانكا من زخم خلال الفترة الأخيرة، وآخر مظاهره الزيارة التى أجراها الوكيل الدائم لوزارة الدفاع السريلانكية إلى القاهرة ممثلا عن الرئيس السريلانكى لحضور النسخة الثانية من معرض الصناعات الدفاعية المصرى خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.
وأكد السفير اعتزامه العمل على دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى آفاق أرحب فى مختلف المجالات، متمنيا التقدم والازدهار للشعب السريلانكى الصديق.
من جانبه، أعرب الرئيس جوتابايا عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر وسريلانكا، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم فى مساراتها المختلفة، ومتمنيا التوفيق للسفير المصرى الجديد فى مهمته بسريلانكا.
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