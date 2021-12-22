الخارجية تضئ مقرها بكلمة UNICEF75

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد قال بهذه المناسبة، إن مسيرة التعاون والشراكة بين مصر و"اليونيسيف" طويلة ومستمرة، وهى تدخل الآن مرحلة جديدة، مع الجهود القائمة فى الوقت الراهن للانتهاء من إعداد وثيقة البرنامج القُطرى الجديد لـ"اليونيسيف" فى مصر للفترة من 2023 إلى 2027، كإطار منظم لكافة أعمال وأنشطة "اليونيسيف" فى مصر خلال هذه الفترة. وتحرص وزارة الخارجية، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، على أن يكون هذا الإطار استمراراً للعمل نحو تفعيل أولويات الدولة المصرية فى مجال الطفولة فى إطار أنشطة "اليونيسيف" فى مصر، ومكملاً للجهود الوطنية ذات الصلة.

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