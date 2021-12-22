جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق الطبى بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بلبيس المركزى بقيادة الدكتور محمد عودة استشارى الأوعية الدموية، والدكتور محمد عبدالحميد أخصائى الأوعية الدموية، عملية جراحية للأوعية الدموية ذات مهارة، لمريضة تبلغ من العمر 28 عامًا، حيث تم ربط واستئصال الوريد الصافن الأعظم مع استئصال الثواقب جراحياً لعلاج دوالى الساق، تحت مخدر عام بالعمليات، وذلك بقرار علاج على نفقة الدولة.





كما قام الفريق الطبى بإجراء عملية أوعية دموية أخرى، لسيدة تبلغ من العمر 38 عاماً، تم خلالها حقن الدوالى السطحية باستخدام مادة رغوية مصلبة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، والمرضى الآن بحالة جيدة ومستقرة تحت متابعة الأطباء بالمستشفى. وفى سياق متصل قام الفريق الطبى بقسم جراحات التجميل والعظام بالمستشفى، بقيادة الدكتور أشرف أبو غيدة، والدكتور محمد منصور أخصائى الجراحة، والدكتور أحمد عادل أخصائى التخدير، بإجراء عملية مزدوجة، لمريض تم رفع الشرائح والمسامير لعملية جراحية سابقة، وكحت العظام وتغطية مكانها بشريحة عضلية متحركة من عضلة السمانة وتغطية العضلة بشريحة جلدية مسامية، وعملية جراحة تجميل أخرى لمريض مصاب بحروق كهربية نتج عنها فقدان جلدى عضلى، وعملية لمريض آخر لإقفال الفراغ بشرايح عضلية وجلدية متحركة. وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير ووكيلة المستشفى، وجميع الأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمستشفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة الشرقية : إجراء جراحات أوعية دموية وتجميل ذات مهارة بمستشفى بلبيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.