قطع المياه عن المطرية وألماظة و11 منطقة بالقاهرة 8 ساعات من الـ10 مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ على خط المياه الرئيسى بمحيط ميدان إبن الحكم، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الاسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتها – الماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف".

وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-12-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الخميس الموافق 23-12-2021

واهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.