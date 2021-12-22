/667701/دراسة-صادمة-تكشف-الفئة-العمرية الأكثر-إصابة-بمتحور-كورونا-الجديد-أوميكرون

كشفت دراسة جديدة عن الفئات العمرية الأكثر إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، حيث أفادت أن فئة عمرية واحدة في بريطاني سجلت أكبر عدد من الإصابات بمتحور أوميكرون، موضحة أن هذه الفئة تستحوذ على نحو 40% من معدل الإصابات.

الفئة العمرية الأكثر إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»

وأظهرت نتائج الأرقام التي صدرت عن مجموعة الأبحاث الصحية "zoe" أن أكثر من 40% من الإصابات بمتحور كورونا الجديد تحدث بين الفئة العمرية من 18 لـ35 عاما.

الفئة العمرية الثانية

كما أظهرت الدراسة أن الفئة العمرية صاحبة الـ 35-55 سنة، تحدث الإصابه بينها بمتحور أميكرون بحوالي 29% من الإصابات الجديدة.

الفئة العمرية الثالثة

أما المجموعة الثالثة والتي تعتبر الأقل تعرضًا للإصابة بمتحور أوميكرون وهي الفئة التي تتراوح أعمارهم من 18 عاما وأقل، تليها الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 55-75عاما.

كما توصلت الدراسة أن معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما ارتفع بشكل صاروخي منذ أواخر نوفمبر، وارتفع معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عاما بشكل حاد منذ أوائل ديسمبر.