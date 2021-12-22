/667556/ارتفاع-طفيف-في-درجات-الحرارة-تفاصيل-حالة-الطقس-اليوم-الأربعاء-22-12-2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-12-2021 ، والذي يعتبر ثاني أيام الشتاء، والذي سبقة يومين من الطقس السيئ، والتي أدت إلى تعطيل الدراسة في 10 محافظات قبل أمس الإثنين، حيث تشهد البلاد ارتفاع لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء عن السائدة خلال الايام الماضية بشكل طفيف لا يكفي لتخفيف الإحساس بالبرودة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-12-2021 ودرجات الحرارة

ويقدم موقع دوت الخليج الإخباري حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-12-2021 ودرجات الحرارة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه بشكل يومي.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في ثاني أيام الشتاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحارة في القاهرة درجتين عن درجات الحرارة أمس حيث تصل العظمى بالقاهرة 18 والصغرى 10.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الدلتا والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تكون الرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22-12-2021

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 8 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة.