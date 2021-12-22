/667556/ارتفاع-طفيف-في-درجات-الحرارة-تفاصيل-حالة-الطقس-اليوم-الأربعاء-22-12-2021
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-12-2021 ، والذي يعتبر ثاني أيام الشتاء، والذي سبقة يومين من الطقس السيئ، والتي أدت إلى تعطيل الدراسة في 10 محافظات قبل أمس الإثنين، حيث تشهد البلاد ارتفاع لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء عن السائدة خلال الايام الماضية بشكل طفيف لا يكفي لتخفيف الإحساس بالبرودة.
حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-12-2021 ودرجات الحرارة
ويقدم موقع دوت الخليج الإخباري حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-12-2021 ودرجات الحرارة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه بشكل يومي.
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في ثاني أيام الشتاء
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحارة في القاهرة درجتين عن درجات الحرارة أمس حيث تصل العظمى بالقاهرة 18 والصغرى 10.
ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الدلتا والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تكون الرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22-12-2021
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة.
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة.
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 8 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-12-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.