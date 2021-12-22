/667705/طالب-جامعي-يشكو-مستشفى-بني-سويف-الجامعي-بالتقصير

تعرض الطالب محمد رمضان محمد طه من مركز ببا جنوب محافظة بني سويف لحادث مؤسف منذ ٨ أشهر وهو ما بين الحين والحين يتردد على أروقة وجناحات مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي علاجه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتعرض هذا الطالب اثناء الحادث لكسور وسحجات كبيرة ف الجسم وتقطع ف الاوتار وإنسداد بالشرايين وجروح قطعية.

طالب جامعي يشكو مستشفى بني سويف الجامعي بالتقصير

وأكد والده لموقع دوت الخليج : انه تردد على مستشفى بني سويف الجامعي أكثر من مره لإتمام علاجه ، لكنه يشكو ويشتكي من التقصير من إدارة المستشفى الجامعي لإتمام علاج ابنه مستغيثآ بوزير التعليم العالي كونه طالب بالفرقة الثالثة من كلية الحقوق جامعة بني سويف لكنه يعاني كل مرات ذهابة للمستشفى من الروتين وان حالته لا تستحمل ، موضحا ان ابنه حالته صعبة للغاية لدرجه ان نقله للعلاج من المنزل لا يتم الا من خلال الاسعاف على حسابه الشخصي وان ذلك مكلفآ عليه ف الرسوم.

طالب جامعي يشكو مستشفى بني سويف الجامعي بالتقصير

الجدير بالذكر ان رمضان محمد طه والد الطالب المريض قد قام بتحرير محضر اليوم الاربعاء ٢٢/ ١٢/ ٢٠٢١ برقم ٧٠٤٦ إداري ( جنح بني سويف ) متهما المستشفى بالتقصير في علاج ابنه ولا يجد تعاون داخل المستشفى لأجل العلاج.