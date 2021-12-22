لهذا السبب..إضاءة أهرامات الجيزة باللون الأزرق لمدة ساعة 

/667716/لهذا-السببإضاءة-أهرامات-الجيزة-باللون-الأزرق-لمدة-ساعة

تحتفل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الأربعاء، بمرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، حيث تأسست يوم 11 ديسمبر 1946، بعد التصويت بالإ جماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لخروجها للنور ومساعدة الأطفال، في أعقاب الحرب العالمية الثانية بأوروبا، من خلال صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة.

دوت الخليج

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس اليونيسف

وحضر الدكتورخالد العناني وزير السياحة والآثار، الاحتفالية التي نظمها صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس المنظمة التي تعتبر إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في مجالات الطفولة والنشأ، كما شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاحتفال برعاية وزارة الخارجية.

إضاءة أهرامات الجيزة باللون الأزرق

وتم إضاءة أهرامات الجيزة منذ قليل ولمدة ساعة باللون الأزرق وهو اللون الرسمي للأمم المتحدة ولمنظمة اليونيسيف.

وافتتح الدكتور سامح شكري وزير الخارجية، الاحتفالية وحضر عدد من الوزراء هم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التعاون الدولي، وممثل اليونيسيف في مصر.