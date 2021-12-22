/667700/حسين-لبيب-يعلن-عدم-ترشحة-على-رئاسة-الزمالك-صور

أعلن حسين لبيب عدم ترشحه رسمياً في انتخابات الزمالك القادمة، على منصب الرئيس أو أي منصب أخر خلال بيان أصدره منذ دقائق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حسين لبيب رئيساً للجنة الزمالك السابقة، التي أدارت النادي لعدة أشهر، ورحلت بعد نهاية مدتها وعودة مجلس مرتضى منصور.

ونشر حسين لبيب بيان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال : نادي الزمالك هو البيت والوطن الرياضي لكل من ينتمي إليه فيه ذكريات الماضية الجميلة وأحلام وتطلعات المستقبل الذي يليق به وبأبنائه لم يكن الترشح لانتخابات الزمالك أو حتى الفوز بها هدفا كافيا في حد ذاته هناك غايات أخرى أسمى وأهم يدركها ذوي البصيرة".

وأكمل: "من محبي النادي أتفهم وأحترم كل وجهات النظر أتطلع إلى أن يقدر الجميع ما إنتهيت إليه أنني إذ أتشرف وأسعد بالعمل في خدمة النادي إلا أن اللحظة الحالية ليست هي الأنسب للترشح لانتخابات نادي الزمالك أشكر الجميع وأتمنى لهم التوفيق أتشرف وأنتمي إلى نادي الزمالك أكبر قلعة رياصية في مصر والوطن العربي".

موعد انتخابات الزمالك

وتنطلق فاعلية التصويت لإنتخابات مجلس إدارة الزمالك في 20 يناير القادم، حتى 22 من نفس الشهر والتي أعلنها في وقت سابق مرتضى منصور، فور عودته لرئاسة الزمالك في مطلع الشهر الجاري.

وابتعد المحامي الشهير عمر هريدي عن الظهور داخل المشهد الزمالك اوي في الفترات السابقة منذا إن كان عضو في مجلس الإدارة، ولكن ظل أمام الجماهير درع وسيف الكيان في كل مناسبة وظهور مدافعا عن حقوقه وواجباته أمام الجماهير البيضاء .

تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشارخلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.