/667696/بعد-إعتذاره-الاسبوع-الماضي-البرلمان-يجدد-محاكمة-وزير-التربية-والتعليم-ب-١١٥أداه-رقابية-الثلاثاء-المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أعماله الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدد من تقارير المحالة من االلجان النوعية للجلسة العامة، حيث تناقش الجلسةطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامةموجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

1-طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

أ -طلبات إحاطة مقدمة من :

⦁ العضو منى عبد العاطي

⦁ العضو ياسمين أبو طالب

⦁ العضو أشرف حاتم

⦁ العضو محمد سليمان

⦁ العضو محمد الحسيني

⦁ العضو أيمن أبو العلا

⦁ العضو إيهاب الطماوي

⦁ العضو محمد تيسير مطر

⦁ العضو ضياء الدين داود

⦁ العضو أحمد خليل خير الله

⦁ العضو ايلاريا سمير حارص

⦁ العضو أشرف المقرحي

⦁ العضو سحر البزار

⦁ العضو محمد بدراوي

⦁ العضو ني نتر أوزورويس

⦁ العضو حسام المندوه الحسيني

⦁ العضو محمود قاسم

⦁ العضو محمد العماري

⦁ العضو طلعت عبد القوي

⦁ العضو محمد عبد الرحمن راضي

⦁ العضو ألفت المزلاوي

⦁ العضو سلوى أبو الوفا

⦁ العضو فريدي البياضي

⦁ العضو نشأت فؤاد عباس

⦁ العضو محمد نشأت العمدة

⦁ العضو هاني خضر

⦁ العضو بلال النحال

⦁ العضو فؤاد أباظة

⦁ العضو أيمن محسب

⦁ العضو نسرين صلاح عمر

⦁ العضو آمال عبد الحميد

⦁ العضو محمد الصمودي

⦁ العضو محمود البرعي

⦁ العضو خالد الحداد

⦁ العضو أمل زكريا قطب

⦁العضو علي بدر

⦁ العضو عفاف زهران

⦁ العضو مجدي سيف

⦁ العضو عيد حماد

⦁ العضو زكريا حسان

⦁ العضو سناء السعيد

⦁ العضو مجدي الأمير

⦁ العضو كمال أبو جليل

⦁ العضو نبيل عسكر

⦁ العضو لطفي شحاتة

⦁ العضو نشوى رائف

⦁ العضو أحمد حمدي خطاب

⦁ العضو محمد نجيب خالد نور الدين

⦁ العضو عصام العمدة

⦁ العضو أحمد العرجاوي

⦁ العضو إيهاب عبد العظيم

⦁ العضو علاء خير الله

⦁ العضو حسن عبد الوهاب محمد

⦁ العضو حسن المير

⦁ العضو أحمد الشريف

⦁ العضو صفاء جابر

⦁ العضو سارة النحاس

⦁ العضو سعودي عبد الرحمن

⦁ العضو إبراهيم أبو شعيرة

⦁ العضو العربي فؤاد

⦁ العضو أمل سلامة

⦁ العضو ياسر منير عبد الجواد

⦁ العضو سيد سلطان

⦁ العضو نرمين فتحي بدراوي

⦁ العضو أحمد الحديدي

⦁ العضو علي الدسوقي

⦁ العضو عادل النجار

⦁ العضو باسم حجازي

⦁ العضو أحمد حته

⦁ العضو عصمت زايد

⦁ العضو عبد الباقي تركيا

⦁ العضو شيرين القشاش

⦁ العضو أحمد إبراهيم الألفي

⦁ العضو آيات الحداد

⦁ العضو سامح حبيب

⦁ العضو ولاء عبد الفتاح

⦁ العضو إيهاب منصور

⦁ العضو علاء قريطم

⦁ العضو أحمد الشيشيني

⦁ العضو رزق راغب

⦁ العضو رياض عبد الستار

⦁ العضو ولاء التمامي

⦁ العضو عمر وطني

و أسئلة مقدمة من :

⦁ العضو إحسان شوقي

⦁ العضو عاطف المغاوري

⦁ العضو سحر العشري

⦁ العضو دعاء عريبي

⦁ العضو أميرة أبو شقة

⦁ العضو درويش مرعي

⦁ العضو إيفيلين متى

⦁ العضو نشوى الشريف

جـ - طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

⦁ العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

⦁ العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

⦁ العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

⦁ العضو رحاب الغول وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية.

⦁ العضو سحر العشري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج.

⦁ العضو محمد الكومي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات.

2- طلبات إحاطة وسؤالان عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

⦁ العضو محمد أبو زيد

وسؤالين مقدمين من

⦁ العضو مرثا محروس

⦁ العضو الطاهر سليم

⦁ العضو ناصر عطية

⦁ العضو هالة أبو السعد

⦁ العضو السيد رحمو

⦁ العضو محمد جبريل

⦁ العضو يونس عبد الرازق

⦁ العضو سحر القاضي

⦁ العضو أحمد الشناوي

⦁ العضو أبو العباس التركي

⦁ العضو إبراهيم خليفة أبودوح

⦁ العضو سامي نصر الله

⦁ العضو طارق الطويل

⦁ العضو خالد أبو نحول

3- طلبات إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، مقدمة من:

⦁ العضو ياسر عمر

⦁ العضو فتحي قنديل

⦁ العضو محمود سعد

⦁ العضو سحر صدقي خليفة

⦁ العضو يوسف الشاذلي

⦁ العضو محمد فوزي الرفاعي

⦁ العضو حنان عبد المنعم عوض

⦁ العضو رحاب الغول

⦁ العضو عبد الله علي مبروك

⦁ العضو السيد المنوفي

⦁ العضو ناصر عثمان

4- طلبا إحاطة عن عدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس، مقدمان من:

⦁ العضو أحمد العوضي

⦁ العضو أحمد يحيى الجحش

5- طلبات إحاطة عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم وكذلك عمال المدارس، مقدمة من:

⦁ العضو علاء جعفر

⦁ العضو محمد الجمال

⦁ العضو جمال رسلان

⦁ العضو محمد عبد العليم داود

6- طلبا إحاطة عن سرعة الانتهاء من انشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم، مقدمان من:

⦁ العضو أماني الشعولي

⦁ العضو حسام أبو زيد

7- طلبات إحاطة عن قرار إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة، مقدمة من:

⦁ العضو عبد المنعم إمام

⦁ العضو إيهاب رمزي

⦁ العضو علي العساس

8- طلبات إحاطة مقدمة من:

⦁ العضو سهير القاضي، عن عدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي.

ب. العضو سحر بشير، عن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار.

جـ. العضو عبد النعيم حامد، عن عدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة.

د. العضو أحمد علي إبراهيم، عن عدم إستلام هيئة الأبنية التعليمية للأرض المخصصة لها بحي المرج – محافظة القاهرة.

9- سؤالان مقدمان من:

⦁ العضو محمد مصطفى السلاب، عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي.

⦁ العضو هدى عبد الستار، عن غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.

10- طلب مناقشة عامة مقدم من السيدة العضو رانية الجزايرلي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية.