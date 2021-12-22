/667703/الفنان-محمد-الدقاق-عن-مشاركتة-في-مسلسل-حد-فاصل-حكاية-بنات-السباعي-حد-فاصل-في-حياتنا

انتهي تصوير "حكاية بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل"، و الحكاية عبارة عن 5 حلقات، وهو من إخراج تامر حمزة. وحكاية "بنات السباعي" من بطولة عدد من الفنانين منهم : ريم البارودي، محمد التاجي، ادوارد، محمد الدقاق، فادي خفاجة، محمود حجازي، هبه حسن، أحمد جمال سعيد.

يرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل بعض أدوار الفنانين منهم الفنان محمد الدقاق وذلك خلال السطور الاتية.

دور الفنان محمد الدقاق في حكاية بنات السباعي

صرح الفنان محمد الدقاق لموقع دوت الخليج بعض التفاصيل عن شخصيتة في مسلسل حد فاصل "حكاية بنات السباعي" قائلا: " مره بلعب دور شخص من أصول ريفية بينزل يشاغل في القاهرة في كومباوند ف بيحصل حاجه بتورطة ف بيدبس خلال 5 حلقات مع التجربة".

كما أشار أن التجربة في هذا الدور بالنسبه له مختلفة قائلا:"التجربة بالنسبالي مختلفة أول مره بلعب دور زي ده بس أنا مبسوط بالتجربة دي".

وأشار أن مسلسل حد فاصل يمثل حد فاصل في حياتنا قائلا:" مسلسل حد فاصل هو زي ما استاذ تامر قال هو حد فاصل في حياتنا سواء خيرا أو شرا".

أعمال الفنان محمد الدقاق خلال هذه الفترة

كما صرح الفنان محمد الدقاق عن الأعمال التي يعمل عليها هذه الفترة قائلا:" في فيلا 101 قريب ان شاء الله". و قال عن بعض الأعمال التي تعرض له الفترة الحالية :" ، بيتعرض حاليا مسلسل نصيبي و قسمتك "حدوتة حلوة اللقطة" وعندي نقل عام مع الاستاذ خالد أديب".

الفنان محمد الدقاق في السياق الرمضاني 2022

صرح الفنان محمد الدقاق عن أدواره في السياق الرمضاني 2022 :"لحد دلوقتي مفيش حاجة بس ان شاء الله يعني”.

أبطال حدوتة حلوة اللقطة

حكاية حلوة اللقطة يقوم بها عدد من الفنانين منهم: هاني عادل، محمد الدقاق، ميرنا نور الدين، عصام السقا، توني ماهر،جيلان علي، مصطفي هريدي، عصام السقا، حمزة العيلي.

قصة حدوتة حلوة اللقطة

تدور أحداث حدوتة حلوة اللقطة حول مصور يذهب في مع مساعدية برفقة موديل ليلتقط لها صورا، لكن يحدث شئ غير متوقع، وهو نقطة التحول في الأحداث رأسا علي عقب.

الدور الأساسي في حكاية “حلوة اللقطة” يكون للصدفة، حيث في البداية يضل الفريق الطريق ويقوموا بالذهاب الي مكان اخر، ويري المصور “خالد” بيت يسمي “بيت السعادة”، ويعجب به يشدة ثم يقوم باختياره ليكون موقع للتصوير، وذلك برغم نيته من بداية الأمر للتوجه الي مكان اخر، والتصوير في مكان واحد “ بيت السعادة” والجزء المتصل به “ المغارة” لأن أغلب ال؟أحداث تدور هناك حيث تحتجز العصابة الجميع، وأيضا الأحداث تدور خلال يوم واحد، وتنتهي كل حلقة بنهابة شيقة جدا لما سيحدث في الحلقات التي تليها.

بالأضافة الي صدفة وجودهم في مكان تذهب اليه العصابة وذلك لكي تختبئ به، وذلك في نفس اليوم وكذلك نفس الوقت ليجتمعوا كلهم معا وتبدأ الأحداث من هن ا، ومن البداية “خالد” وفريق الموديل “روكا” علي وفاق وحدث بينهم أكثر من خلاف، لكن بعد وقوع المشكلة واختطاف العصابة لهم، يحدث بينهم وفاق ويصبحوا أصدقاء و يتعاونوا معا للخروج من هذا المكان.