كأس السوبر الأفريقي: الرجاء المغربي يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي «فيديو»

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أحرز حميد أحداد الهدف الأول لفريق الرجاء المغربي في شباك الأهلي، في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن الرجاء أن يبدأ أولى هجماتة على دفاعات الأهلي، وتمكن حميد أحداد أن يسجل الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية من لاعبي الأهلي.

🎥 هدف الرجاء الاول عن طريق حميد احداد



الأهلي ٠-١ الرجاء #السوبر_الافريقي pic.twitter.com/WBSnRSXzpu — Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) December 22, 2021

عاجل: تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء بكأس السوبر الأفريقي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيلة الرسمية للقلعة الحمراء لمواجهة الرجاء المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أحمد بن علي بالريان.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي قبل لقاء السوبر الإفريقي

يلتقي النادي الأهلي مع الرجاء الرياضي المغربي اليوم، في لقاء يجمع بين الفريقن للمره التاسعة، والتي تاتي في نهائس السوبر الإفريقي 2021.

ويلتقي الأهلي والرجاء المغربي اليوم في السابعة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، بالعاصمة القطرية الدوحة، في لقاء نهائي السوبر الإفريقي.

ويدخل النادي الأهلي لقاء اليوم امام الرجاء المغربي وهو ممثل بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021، فيما يدخل الرجاء المغربي اللقاء وهو ممثل بطل كأس الكونفدرالية.

تشكيل الأهلي

تاريخ مواجهات الاهلي والرجاء

ألتقى الأهلي والرجاء 8 مرات من قبل، ويشهد تاريخ المواجهات بين الفريقين تفوق الأحمر حيث فاز 3 مرات، فيما فاز الأخضر مرتين، وفرض التعادل كلمته في 3 مناسبات.

كانت أول مواجهة بين الأهلي والرجاء سنة 1996 في القاهرة، في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، وحسم الأحمر المباراة لصالحه بثلات أهداف مقابل هدف.

وتواجه الأهلي والرجاء في بطولة النخبة العربية عام 1997، وكانت في المغرب ونجح المارد الأحمر في الفوز بثنائية نظيفة.

التقى الأهلي مع الرجاء المغربي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق الأخضر الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ولكن التعادل الإيجابي كان عنوان لقاء الإياب بهدف لمثله.

واجه الأهلي منافسه الرجاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002، في دور المجموعات، وفاز الأخضر بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، تعادل الأهلي مع الرجاء المغربي إيجابيًا بثلاث أهداف لمثلها.

كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2005، ونجح الأهلي في الفوز على الرجاء بهدف نظيف، بينما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الإياب.