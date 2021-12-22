/667707/طارق-حامد-يحصل-على-راحة-من-تدريبات-الزمالك-اليوم
حصل طارق حامد على راحة من تدريبات الزمالك اليوم، بناء على تعليمات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وجاء حصول طارق حامد على راحة من المران، لغيابه اللقاء القادم أمام غزل المحلة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة بمباراة المقاولون العرب.
وخاض لاعبو الزمالك اليوم تدريبات استشفائية، بينما خاض البدلاء مران بدني قوي، حتى يكونوا على أتم الجاهزية في المباريات القادمة للفارس الأبيض.
تفوق الزمالك على نظيره المقاولون العرب وانتصر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تفوق الزمالك أداء ونتيجة، حيث أثبتت الإحصائيات الخاصة بالمباراة تفوق كبير للقلعة البيضاء على ذئاب الجبل الذي لم يكونوا في يومهم.
وجاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 61، بعد ضغط مستمرعلى دفاعات المقاولون، عن طريق مصطفى فتحى بعد تمريرة متقنة من أوناجم الذي دخل بديلاً لرزاق سيسيه بين شوطي المباراة.
وعزز محمد أوناجم بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما سدد إمام عاشور الكرة ترتطم في دفاعات المقاولون، لتعود الكرة لأوناجم ويسددها بشكل قوي على يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح المقاولون في تقليص الفاروق عن طريق محمد سالم برأسية متقنة على ياسر محمد عواد.
وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 16 في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بينما ظل المقاولون عند النقطة الخامسة في المركز الخامس عشر.
ويستعرض معكم دوت الخليج أرقام وإحصائيات من اللقاء:
الزمالك المقاولون
1 الأهداف 2
1 صنع أهداف
1 4-2-3-1 التشكيلة
4-2-3-1 5 (2)
تسديدات (على المرمى) 17 (7) 4
تسديدات صدت 1 - (-)
ركلات جزاء (سجلت) - (-) 20
تمريرات عرضية 29 17
أخطاء 10 1
تسلل 1 2
ركلات ركنية
5 3
بطاقات صفراء 2 1
بطاقات حمراء - 611
عدد اللمسات 773 303
تمريرات 455 14
قطع الكرة 14 14
صد لاعب 12 1
إلتقاط 2 12
تحديات 16
49% نسبة الإستحواذ 51%
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