/667710/أحمد-حسن-كوكا-يواصل-تألقة-في-الدوريات-الأوروبية-بالدوري-التركي

نجح الدولي المصري أحمد حسن كوكا، من تسجيل هدفه الثاني مع فريقه قونيا سبور التركي، بعد صناعة هدفين، من خلال مشاركته مع الفريق في 10 مباريات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك كوكا اليوم في فوز فريقه أمام هاتي سبور، بثلاثية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين اليوم في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري التركي.

كما شاركي الثنائي المصري الأخير الذي يلعب في الدوري التركي، مصطفى محمد مع جالطة سراي، وأحمد ياسر ريان مع ألتاي سبور، والتي تلقى فريقيهما الخسارة بدون تسجيل أي منهما.

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

مصطفى محمد

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود