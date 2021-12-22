/667712/أوباما-وعبد-الشافي-يخضعون-لتدريبات-تأهيلية-في-الزمالك

خاض محمد عبد الشافي ويوسف أوباما لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفارس الأبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخضعوا لتدريبات تأهيلية في صالة "الجيمانزيوم"، أثناء خوض اللاعبين المران اليوم استعداداً لمباراة غزل المحلة القادمة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز. ويعاني الثنائي من الإصابة التي لحقت بهم مؤخراً، حيث تم استبعاد محمد عبد الشافي من قائمة مباراة المقاولون العرب، بينما أصيب أوباما أثناء عمليات التسخين قبل اللقاء وخرج من التشكيل الأساسي ودخل بدلاً منه مصطفى فتحي.

حصل طارق حامد على راحة من تدريبات الزمالك اليوم، بناء على تعليمات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وجاء حصول طارق حامد على راحة من المران، لغيابه اللقاء القادم أمام غزل المحلة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة بمباراة المقاولون العرب.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تفوق الزمالك على نظيره المقاولون العرب وانتصر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تفوق الزمالك أداء ونتيجة، حيث أثبتت الإحصائيات الخاصة بالمباراة تفوق كبير للقلعة البيضاء على ذئاب الجبل الذي لم يكونوا في يومهم.

وجاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 61، بعد ضغط مستمرعلى دفاعات المقاولون، عن طريق مصطفى فتحى بعد تمريرة متقنة من أوناجم الذي دخل بديلاً لرزاق سيسيه بين شوطي المباراة.

وعزز محمد أوناجم بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما سدد إمام عاشور الكرة ترتطم في دفاعات المقاولون، لتعود الكرة لأوناجم ويسددها بشكل قوي على يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح المقاولون في تقليص الفاروق عن طريق محمد سالم برأسية متقنة على ياسر محمد عواد.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 16 في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بينما ظل المقاولون عند النقطة الخامسة في المركز الخامس عشر.

موعد انتخابات الزمالك

وتنطلق فاعلية التصويت لإنتخابات مجلس إدارة الزمالك في 20 يناير القادم، حتى 22 من نفس الشهر والتي أعلنها في وقت سابق مرتضى منصور، فور عودته لرئاسة الزمالك في مطلع الشهر الجاري.

وابتعد المحامي الشهير عمر هريدي عن الظهور داخل المشهد الزمالك اوي في الفترات السابقة منذا إن كان عضو في مجلس الإدارة، ولكن ظل أمام الجماهير درع وسيف الكيان في كل مناسبة وظهور مدافعا عن حقوقه وواجباته أمام الجماهير البيضاء .