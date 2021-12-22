/667713/الأهلي-يتأخر-بهدف-نظيف-أمام-الرجاء-بكأس-السوبر-الأفريقي

انتهى الشوط الأول بين الأهلي والرجاء المغربي، بهدف نظيف جاء عن طريق حميد أحداد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الشوط الأول مليئ بالإثارة وعدم التركيز من النادي الأهلي بسبب إصابة عمرو السولية لاعب الفريق قبل بداية المباراة.

وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط.

ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

أبرزهم كهربا.. تعرف على مستبعدي الأهلي من مباراة الرجاء بكأس السوبر الأفريقي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة المستبعدين من مباراة الرجاء المغربي، على بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وقرر بيتسو موسيماني استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق من قائمة المباراة أمام الرجاء في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وفيما يلي قائمة المستبعدين من مباراة الرجاء المغربي بكاس السوبر الأفريقي:

محمود كهربا، لويس ميكيسوني، حسام حسن، وليد سليمان، عمار حمدي.

عاجل: تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء بكأس السوبر الأفريقي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيلة الرسمية للقلعة الحمراء لمواجهة الرجاء المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أحمد بن علي بالريان.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي قبل لقاء السوبر الإفريقي

يلتقي النادي الأهلي مع الرجاء الرياضي المغربي اليوم، في لقاء يجمع بين الفريقن للمره التاسعة، والتي تاتي في نهائس السوبر الإفريقي 2021.

ويلتقي الأهلي والرجاء المغربي اليوم في السابعة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، بالعاصمة القطرية الدوحة، في لقاء نهائي السوبر الإفريقي.

ويدخل النادي الأهلي لقاء اليوم امام الرجاء المغربي وهو ممثل بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021، فيما يدخل الرجاء المغربي اللقاء وهو ممثل بطل كأس الكونفدرالية.