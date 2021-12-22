/667714/الوجه-الآخر-لـ-كندة-علوش-يثير-إعجاب-زوجها-في-ستات-بيت-المعادي

فاجأت مريم -التي تلعب دورها الفنانة كندة علوش ضمن أحداث مسلسل «ستات بيت المعادي» الذي يعرض حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية- الجميع بوجهها الآخر، حيث أنها أصبحت أكثر جرأة وتهور، الأمر الذي أثار إعجاب زوجها المتسلط مما دفعه إلى إلغاء لقائه السري مع عشيقته.

دوت الخليج يرصد تحول شخصية الفنانة كندة علوش بمسلسل «ستات بيت المعادي».

أثارت مريم دهشة زوجها بإلقائها النكات الجريئة والضحك بصوت مرتفع، فهو معتاد عليها كزوجة هادئة ومستكينة ومطيعة طاعة عمياء، ودائماً ما تحرص على الظهور أمام الناس بمظهر وقور.

ستات بيت المعادي

نالت شخصية مريم الجديدة التي تميزت بالمرح والانطلاق، إعجاب زوجها لدرجة أنه فضّل اصطحابها لحضور حفل أم كلثوم بدلاً من الذهاب إلى عشيقته لتشجيعها في أول حفل غنائي لها.

يأتي هذا التحول الغريب في شخصية مريم على خلفية خيانة زوجها لها مع فاتن «ميرهان حسين» التي تعمل كنادلة في أحد المطاعم التي يتردد عليها، وكرد فعل للخبر الحزين الذي زعزع ثقتها بنفسها، تذهب مريم للانتقام من غريمتها، وعند مواجهتها لها، ترتبك مريم وتخفي هويتها، وبدلاً من الانتقام منها، تنشأ بينهما علاقة صداقة، وصلت قوتها إلى درجة تفضيل مريم الذهاب إلى أول حفل غنائي تحييه فاتن بدلاً من الذهاب مع زوجها إلى حفل أم كلثوم.

ومن المقرر أن تكشف لنا أحداث المسلسل إلى أي مدى تصل صداقة مريم مع غريمتها، بالإضافة إلى مصير علاقتها الزوجية.

قصة مسلسل «ستات بيت المعادي»

ويدور المسلسل حول 3 قصص لنساء يعشن مع أزواجهن في منزل واحد بمنطقة المعادي، ولكن في أزمنة مختلفة، القصة الأولى يظهر بها الفنان أحمد وفيق زوج كندة علوش ضمن أحداث العمل، ويعيشان في فترة الستينيات، أما الثانية فتجمع إنجي المقدم بالفنان صبري فواز في فترة الثمانينات.

أبطال مسلسل ستات بيت المعادي

أبطال مسلسل «ستات بيت المعادي»

العمل مأخوذ من مسلسل Why Women Koll والسيناريو والحوار لـ محمود عزت وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي، ويشارك في بطولته كل من إنجي المقدم، كندة علوش، تارا عماد، شريف حافظ، إنجي كيوان، صبري فواز، انتصار، ميرهان حسين، شريف حافظ، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين.