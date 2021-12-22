وزير الرى يفتتح مشروع حماية خليج مطروح ويتابع تنفيذ السياسة المائية

جدة - نرمين السيد - والتقى عبدالعاطى، النائب جمال الشورى والنائب سعيد أبو تمر والنائبة فتحية السنوسى أعضاء مجلس النواب والنائب رزق علوان عضو الشيوخ، حيث تم التعرف على طلبات الأهالى فى مجال إنشاء سدود صغيرة للحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظة مطروح، بالإضافة لحفر آبار مياه جوفية لصالح استخدامات الشرب والرعى بجنوب محافظة مطروح مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بالإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

وتفقد وزير الرى ومحافظ مطروح والنواب وعدد من شيوخ القبائل، مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح والذى انتهت الوزارة من تنفيذه، من خلال عمل ألسنة بالمنطقة الجنوبية للخليج، لحماية كورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه، واكتساب أراضى شاطئية، والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحى القريب والموازى لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات بالممر الملاحى، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالى مرسى مطروح وزيادة العائدات الاقتصادية للمحافظة.

وافتتح الوزير المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطئ وكورنيش الأبيض بطول 1.50 كيلومتر، وسط رضا وتقدير عدد كبير من الأهالى الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع الهام، والذى يتكون من 5 رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجز أمواج على شكل حرف T بأطوال من (50 - 75) متر تقريبا بينها مسافات بينية قدرها 300 متر تقريبا باستخدام كتل اسمنتية وزن الواحدة منها 3 أطنان.

ووضع وزير الرى حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع وهو عبارة عن استكمال لأعمال الحماية بعمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد 20 رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالى 4 كيلومتر.

وصرح عبدالعاطى أن شاطئ الأبيض يعد أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة، ويقع غرب الخليج الرئيسى للمدينة بمسافة حوالى 16 كيلومتر ويحتوى على العديد من الاستثمارات السياحية المميزة، ونظرا لتراجع خط الشاطئ فى هذه المنطقة لحوالى 90 متر، الأمر الذى كان يهدد بتدمير كافة المنشآت المقامة على الساحل والتى تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، فإن الأمر استلزم قيام هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة بالتدخل لحماية الاستثمارات الموجودة بالمنطقة والحفاظ على شواطئ مطروح والتى تعد اهم عوامل الجذب السياحى بمطروح.

وأضاف أنه لو لم تتم أعمال الحماية لحدث تدمير للكورنيش وشاطئ الأبيض وفقد أراضى وتهديد لسلامة المنشآت والأملاك قيمتها تتعدى 10 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أعمال الحماية اكتسبت 500 ألف متر مربع من الأراضى لا تقل قيمتها عن 5 مليار جنيه.

وأوضح أن أعمال حماية الشواطئ تشمل كل المناطق المنخفضه فى المحافظات الشمالية من شمال سيناء لمرسى مطروح، وأنه جارى دراسة مشروعات طموحه للحماية ولإكتساب أراضى فى بورسعيد ودمياط والمنصورة الجديدة والاسكندرية، مؤكدا أن مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول تعد من أهم أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، وان أعمال حماية الشواطئ تسهم فى إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التى فقدت بفعل النحر، وإكتساب مساحات جديدة، الأمر الذى يسهم فى زيادة الدخل السياحى بالمناطق التى تتم فيها أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق الساحلية للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وتابع عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول، والعملية عبارة عن إنشاء سد ركامى بارتفاع (6) متر وعرض (54) متر من أسفل و(5) متر من أعلى، وبسعة تخزينية تصل الى 250 ألف متر مكعب.

وتفقد موقع عملية حماية منطقة القصر (وادى أم لشطان) والجارى طرحها قريبا، والعملية عبارة عن سد ركامى بإرتفاع (8) متر وعرض (76) متر من أسفل و(8) متر من أعلى وبسعة حجز (3) مليون متر مكعب، مع إعادة تأهيل وتقوية وتدعيم حاجز توجيه بطول 3 كيلومتر، وإقامة عدد (2) حاجز حماية بإرتفاع (3.50) متر، وإقامة عدد (5) حاجز إعاقة مع عمل مفيض بكل حاجز، بالاضافة لتطهير وأرنكه القناة الصناعية أمام حاجز التوجيه.

كما تم تفقد أحد خزانات تجميع مياه الأمطار التى نفذتها الوزارة بمنطقة القصر بسعة 1000 متر مكعب، وأحد آبار النشو (الآبار الرومانية) التى قام الاهالى بتنفيذها.

وصرح عبدالعاطى أن الوزارة نفذت (611) خزان أرضى بمحافظة مطروح بسعة تصل إلى 130 ألف متر مكعب لحماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول، وتوفير المياه للتجمعات البدوية بمواقع هذه الخزانات، كما يجرى دراسة إنشاء سد بوادى التواويع بسعة تصل الى 850 ألف متر مكعب.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والرى تنفذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.