محافظ المنيا: الدولة استعادت مكانتها الدولية وأحدثت نهضة حقيقية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن القيادة السياسية استطاعت أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولى، وإحداث نهضة تنموية كبرى فى جميع ربوع مصر بوجه عام وفى محافظة المنيا على وجه الخصوص.





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