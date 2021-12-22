عاجل- تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدا لسوء الطقس

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غدا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية.





وأصدر الشريف تعليماته بمنح الموظفة التى ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غدا، وذلك حفاظا على سلامة وأمن الطلاب. واستثنى محافظ الإسكندرية من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية. ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

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