إزالة العقارات المتعارضة مع توسعات الطريق الدائرى بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظة الجيزة مواصلة جهود إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائرى والذى ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع المحافظة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمنى التى تقطعه المركبات.





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