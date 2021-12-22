شلل مرورى بطريق كورنيش القاهرة بسبب كسر ماسورة مياه

تسبب كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل بالقاهرة، في إصابة طريق الكورنيش بالاتجاه القادم من التحرير لمناطق شبرا والمظلات والمؤسسة، بالشلل المرورى.

وتواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة أعمال إصلاح الخط، كما دفعت شركة مياه الشرب بالقاهرة بعدد من الشفاطات صباح اليوم لإصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل بعد منطقة أبراج نايل سيتى، والدفع بفرق الطوارئ لإصلاح الكسر كما تم قطع الميات بالمنطقة، لحين إصلاح الخط.

وفى السياق أنتهت شركة مياه الشرب من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه أمام العقار رقم 12و14 شارع الزهراء بمربع آغاخان بمعرفة مرفق مياه الخلفاوى بالتنسيق مع غرفة العمليات والمرافق بحى الساحل، بمتابعة من أشرف محمد رئيس حى الساحل.

كما تم إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 300مم بشارع الثلاثينى المتفرع من شارع جسر البحر وتغيير مسافة بطول 9 أمتار وذلك بمعرفة مرفق مياه الخلفاوى بالتنسيق مع غرفة العمليات والمرافق بحى الساحل.