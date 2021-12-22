/667724/محافظ-الإسكندرية-يعلن-تعطيل-الدراسة-طلاب-ومعلمون-غدا-الخميس-23-ديسمبر

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لاستمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) غداً الخميس 23 ديسمبر

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 23 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.