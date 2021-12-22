/667561/منها-تشويه-الوجوه-تعرف-على-أغرب-العادات-المنتشرة-حول-العالم

تختلف الثقافات والأديان والعادات والتقاليد في جميع أنحاء العالم، حيث أن هناك أكثر من 3814 ثقافة مختلفة في العالم، وتبقى بعض عادات الشعوب من الطرائف التي يطول الحديث عنها، وعلى الرغم من التطور والتقدم لاتزال هناك بعض العادات الغريبة التي يتم توارثها على مدار السنوانت.

دوت الخليج

أغرب العادات المنتشرة حول العالم

ويستعرض موقع دوت الخليج أغرب العادات المختلفة حول العالم، والتي قد تكون مثيرة للدهشة في بعض الأحيا بسبب طرافتها وخروجها عن المألوف.

أغرب التقاليد غرابة في جميع انحاء العالم:

1-البقشيش في االيابان:من المتعارف عليه في كثير من الدول ترك بقشيشا في الأماكن التي تقدم خدمات مثل المقاهي والمطاعم، ولكن في حال ذهبت إلى اليابان فلا تفكر في ترك بقشيش للنادل حيث يعتبر هذا التصرف في اليابان نوع من الإهانة.

2- البصق في كينيا: تعتبر أغلب الشعوب البصق تصرف مقرفا وهمجيا، غير أن قبيلة الماسي الكينية تعتبر البصق علامة على الاحترام،حيث يبصق أضاء القبيلة في كفوفهم قبل المصافحة باليد، كما يعتبرون التصرف يجلب البركة وحسن الحظ.

3- رمي الأسنان في اليونان: عندما يسقط أحد أسنان طفل في اليابان، يرميه على السطح، ثم يعبر عن رغبتهم في أن تكون أسنانهم الجديدة قوية وصحية.

4- مهرجان الطماطم في إسبانيا: يقام كل عام في آخر أربعاء من شهر أغسطس، ويقوم المشارقين في المهرجان برمي حبات الطماطم بعد عصرها على بعضهم البعض وبدأ هذا المهرجان في عام 1945.

5- مسابقة تشويه الوجوه في بريطانيا: من العادات الغريبة في بريطانيا إقامة مسابقة تشويه الوجه حيث يقوم المتنافسين بوضع حدوة الحصان في رقابهم وعمل كل ما يلزم لتشويه وجهها وجعل شكلها قبيح حتى يتمكنوا من الفوز بالجائزة.