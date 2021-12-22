/667715/تعرف-على-تفاصيل-اليوم-الأول-لانتخابات-الزمالك-تفاصيل

انتهى اليوم الأول بعد فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، وتقدم 8 أعضاء على بعض المناصب المختلفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم فتح باب الترشيح اليوم الأربعاء ولمدة 7 أيام، ثم يتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بعد مرور 52 يوماً.

والأسماء التي ترشحت بأوراقها لانتخابات الزمالك كالتالي:

عمر جلال حسن محمد هريدي "مقعد الرئيس"

ماجد فاروق عبد الجواد "نائب الرئيس"

رفعت عبد الرؤوف شبل "عضوية فوق السن"

أحمد عفيفي مصطفى "عضوية فوق السن"

أحمد عبد الحق عبد الوهاب "عضوية فوق السن"

رجب أحمد رواش "عضوية فوق السن"

سيف الإسلام محمد يوسف "عشوية فوق السن"

محمد صلاح حسين "عضوية تحت السن"

فتح باب الترشح للانتخابات وحل أزمة شيكابالا.. تعرف على جميع تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشارخلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

ويستعرض معكم دوت الخليج جميع تصريحات مرتضى منصور:

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره

- كل القضايا المفتوحة ضد الزمالك نواصل العمل على إغلاقها، وسلمت وزير الرياضة كل المصائب المتواجدة لدينا

- كل لاعبي كرة القدم واليد والطائرة لم يحصلوا على مقدمات عقودهم ورغم ذلك نبذل كل جهدنا، وكان هناك اقتراح أن نحصل على قرض من بنك ولكني رفضت، قلت لن أحصل على قروض (لو السما انطبقت على الأرض)، أحد البنوك عرض 300 مليون جنيه ولكني رفضت، بالجهود الذاتية سننهي كل شيء

-الزمالك مديون بما يزيد عن 200 مليون جنيه في القضايا التي كان من المفترض أن ننتصر فيها ولم يحضرها أحد

- النادي مديون لـ اتحاد السلة باكثر من 2 مليون وكذلك الحال لاتحاد الطائرة، بجانب رواتب اللاعبين في كافة الألعاب الجماعية

-النادي عليه مديونية 6 مليون ونصف للكهرباء، و2 مليون و 800 ألف جنية فاتورة المياة، وأكثر من مليون جنيه فاتورة الصرف الصحي

-مجلس الإدارة قرر فتح باب الترشيح للانتخابات بداية من يوم الأربعاء القادم ان شاء الله، بعد طلب الجهة الإدارية

- قرار مجلس الإدارة السابق مستمر بمنع الدعاية داخل النادي، أو توزيع المنشورات على الأعضاء، بما فيهم رئيس النادي الحالي ومجلس الإدارة

- سيتم تسليم كل مرشح قاعدة بيانات وعناوين وأرقام أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت من أجل التواصل معهم

-أي حد هيقل أدبه سيتم محاسبته ومخطئ من يعتقد انى سأصمت ضد أي تجاوزات بسبب الانتخابات