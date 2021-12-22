على رأسها محو الأمية..منتدى السياسات العامة بالتنسيقية يبدأ العمل بأربعة مبادرات

/667717/على-رأسها-محو-الأميةمنتدى-السياسات-العامة-بالتنسيقية-يبدأ-العمل-بأربعة-مبادرات

منذ إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استراتيجيتها الجديدة بدأ منتدى السياسات العامة العمل باعتباره الذراع اليمنى لكافة منتديات التنسيقية، فهو إما مسئولا عن أحد المبادرات، أو أنه ممثلا كشريك مع منتدى آخر بالباقي. فنجد منتدى السياسات العامة مسئولا مباشرا عن مبادرة محو الأمية إحدى المحاور الهامة ضمن مشروع العدالة الثقافية، كما نجده مشاركا بمبادرة شئون الطفل، ومبادرة تنشيط السياحة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل بدء منتدى السياسات العامة بالتنسيقية

منتدي السياسات العامة بالتنسيقية

في هذا الإطار، عقد المنتدى عدة اجتماعات للمشاركين بمختلف المبادرات استقبل خلالها مقترحاتهم، وعمل على توفير البيانات اللازمة لتحديد المستهدفات التي من شأنها إحداث تطوير في كل على حدا.

العداله الثقافية

وبخلاف مشروع العدالة الثقافية، وما يندرج تحته من مبادرات، عمل المنتدى على مبادرة مقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتطوير التعليم الفني، حيث قدم مسودة دراسة بشأن المقترح، وكذا مقال للنشر الصحفي للترويج له، بالإضافة لمقترح تقدم به عضو المنتدى دكتور محمد غنيم باستضافة مصر لمسابقة عالمية في التعليم الفني.

ويعد المنتدى مسئولا كذلك عن مبادرة تطوير التعليم لأبناء المصريين في الخارج والمقدمة من النائب محمود تركي. جدير بالذكر أنه تم اعتماد منتدى السياسات العامة ليصبح هو المنتدى المعني بكل الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان والبيئة والتعليم والاسكان والنقل والطاقة والري وغيرها، بهدف مناقشة الحلول التي من شأنها النهوض بالملف المطروح سواءا كانت تشريعية أو تنفيذية.