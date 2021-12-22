مران قوي للبدلاء في الزمالك وراحة للأساسيين

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خاض لاعبي الزمالك الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أمام المقاولون العرب، تدريبات قوية أستعداداً للقاء غزل المحلة القادم ضمن لقائات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخضع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس تدريبات استشفائية في صالة "الجيمانزيوم"، وإعفائهم من خوضهم التدريبات البدنية مع اللاعبين البدلاء، الذين أستعدوا بشكل كبير حتى يكونوا على أتم الجاهزية في المباريات القادمة.

وخاض محمد عبد الشافي ويوسف أوباما لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفارس الأبيض.

وخضعوا لتدريبات تأهيلية في صالة "الجيمانزيوم"، أثناء خوض اللاعبين المران اليوم استعداداً لمباراة غزل المحلة القادمة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

راحة لطارق حامد

و حصل طارق حامد على راحة من تدريبات الزمالك اليوم، بناء على تعليمات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وجاء حصول طارق حامد على راحة من المران، لغيابه اللقاء القادم أمام غزل المحلة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة بمباراة المقاولون العرب.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تفوق الزمالك على نظيره المقاولون العرب وانتصر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تفوق الزمالك أداء ونتيجة، حيث أثبتت الإحصائيات الخاصة بالمباراة تفوق كبير للقلعة البيضاء على ذئاب الجبل الذي لم يكونوا في يومهم.

وجاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 61، بعد ضغط مستمرعلى دفاعات المقاولون، عن طريق مصطفى فتحى بعد تمريرة متقنة من أوناجم الذي دخل بديلاً لرزاق سيسيه بين شوطي المباراة.

وعزز محمد أوناجم بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما سدد إمام عاشور الكرة ترتطم في دفاعات المقاولون، لتعود الكرة لأوناجم ويسددها بشكل قوي على يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح المقاولون في تقليص الفاروق عن طريق محمد سالم برأسية متقنة على ياسر محمد عواد.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 16 في المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بينما ظل المقاولون عند النقطة الخامسة في المركز الخامس عشر.