فتحي عبد الوهاب يسخر من شبيه رشدي أباظة «صورة»

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شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة، تداول عدد كبير من الصور لشبيه الفنان القدير الراحل رشدي أباظة، مطالبينه بتجسيد قصة حياة الفنان الراحل في عمل سينمائى جديد.

دوت الخليج يرصد سخرية الفنان فتحي عبد الوهاب من شبيه النجم الراحل رشدي أباظة.

فتحي عبد الوهاب يتقمص شخصية شبيه رشدي أباظة

وسخر من ذلك الشبه، النجم الكبير فتحي عبد الوهاب حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها بالشنب والبدلة، وعلق عليها قائلًا: "شبيه الفنان رشدي أباظة".

أشباه رشدي أباظة

الجدير بالذكر أنه، تعددت أشباه الفنان الراحل رشدي أباظة حيث ظهر منذ فترة شبيه جديد له، و الذي يأمل في إكمال مسيرته التمثيلية قائلا: الدنجوان كان جدي لذلك اتجه إلى تصوير الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بعمل قناة على موقع يوتيوب، ليقوم برفع عليها بعض المشاهد التي يقوم فيها بتقليد الفنانين، فضلا عن تقليده لبعض الفنانين، مثل عمرو سعد والفنان الراحل أحمد زكي.

لتعاد تلك الكارة مرة أخرى، خلال هذه الأيام مع شبيه أخر، يستغل قوة الملامح بينه وبين رشدي أباظة بحثا عن الشهرة.

معلومات عن الفنان رشدي أباظة

ولد الفنان رشدي أباظة في أغسطس 1926 و توفي في يوليو 1980،ينحدر الفنان رشدي أباظة من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، بالأضافة الي أن أمه من أصول إيطالية، ولم تكن مشاريع رشدي أباظة تشمل أنه سيصبح ممثلا في يوم من الأيام.

حيث كانت أول أعماله فيلم: "المليونيرة الصغيرة"عام 1949م أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، وغيرها من الأعمال، ثم انصرف عن ذلك إلى أمور أخرى، إلا أنه عاد الي التمثيل ومثل أدوارا صغيرة في أفلام (دليلة - رد قلبي - موعد غرام - جعلوني مجرما) و الكثير من الأعمال.

وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية والدتهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا.

على الصعيد الآخر، يستعد الفنان المتألق فتحي عبد الوهاب، لخوض المنافسة الرمضانية لعام 2022 بمسلسل جديد بعنوان مبدئي «وكالة الخرطوشي» أتى ذلك بعد تألقه بمسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض العام الماضي.

فتحي عبد الوهاب في رمضان 2022

وتعاقد عبد الوهاب في مسلسل «وكالة الخرطوشي» على تقديمه مع شركة «كلاكيت 3» للمنتجين سمير عبدالباسط ومحمد محسن، ويعقد خلال الفترة المقبلة جلسات عمل مع المخرج عادل الأعصر وباقي أبطال العمل للاتفاق على تقديم المشاهد المتبقية والتي سيكون أغلبها داخل القاهرة.

أبطال مسلسل وكالة الخرطوشي لفتحي عبد الوهاب ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنان فتحي عبد الوهاب العديد من النجوم منهم آيتن عامر وأحمد صفوت وأحمد فؤاد سليم، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.