أسماء سعد الجمال:  نحن أمام تغيّر استراتيجي في سياسة الدولة تجاه إقليم الصعيد بالكامل

/667725/أسماء-سعد-الجمال -نحن-أمام-تغير-استراتيجي-في-سياسة-الدولة-تجاه-إقليم-الصعيد-بالكامل

اكدت النائبة اسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب ان الدولة في عهد الرئيس السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد، بعد أن عانت سنوات طويلة من الإهمال والفقر والتهميش، ناهيك عن نقص الخدمات وتدهور البنية التحتية، حيث تم وفقًا لتصريحات الرئيس إنفاق أكثر من "تريليون جنيه" لتعويض غياب التنمية في الصعيد، كما افتتح السيسي 19 مشروعًا بالصعيد في يوم واحد فقط، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر.

دوت الخليج يرصد تعليق اسماء الجمال على اسبوع الصعيد

تنمية الصعيد

واشارت الجمال الي انه وبذلك نكون أمام تغيّر استراتيجي في سياسة الدولة تجاه إقليم الصعيد برمته، مشيرة الي ان توجيه الرئيس بإدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفه 180 مليار جنيه، تستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل، ما يعني تغيير وجه الصعيد إلى الأبد، وإدخاله ضمن منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد حاليا، فلم يعد جنوب مصر مجرد "مكان هامشي" وبؤرة لإنتاج التشدد والتطرف كما كان في الماضي، بل أصبح محورًا للتنمية والتقدم والتحديث.

واوضحت النائبة اسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب ان محافظات الصعيد استحوذت على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بواقع 97.3% لمشروعات الصرف الصحي، و67.6% لشبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشاؤها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.

موضحه ان الصعيد شهد خلال السنوات الأخيرة، عددًا من المشروعات القومية الكبرى، وهو ما يمثل إرساءً حقيقيًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، ويتواكب مع استراتيجية الدولة التى تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين، خصوصًا في محافظات جنوب مصر، التي لم تشهد مشروعًا قوميًا كبيرًا من عدة عقود، وها هي تعود الآن إلى دائرة الاهتمام، وتصبح في قلب العملية التنموية، حيث وصلت تكلفة مشروعات التنمية في الصعيد إلى 400 مليار جنيه حتى الآن حيث يجري حاليًا تنفيذ 10 محاور من غرب النيل إلى شرقه، طول الواحد منها 24 كيلومترا، سوف تغيّر شكل النقل والحركة والعمران فى الجنوب، وهناك مدينة جديدة وأكثر فى كل محافظة، الفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغرب أسيوط «ناصر»، وقنا الجديدة، وغرب قنا، وتوشكى الجديدة، وأسوان الجديدة.

واكدت الجمال علي ان هيئة تنمية الصعيد" منذ إنشائها على فتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة المشروعات الصناعية ذات التقنيات العالية، مع العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التى تواجه المشروعات المتعثرة، فضلاً عن التوجيه نحو الفرص الاستثمارية التنموية التى ستحدث نقلة نوعية فى شتى المجالات وتوفر الآلاف من فرص العمل، وتم زيادة عدد المصانع في الصعيد من 500 مصنع إلى 800 مصنع خلال عامين ونصف فقط، وإنشاء 9 مجمعات صناعية جديدة مشيرة الي انه نفذت شركات قطاع الأعمال العام مشاريع مرافق وبنى تحتية بنحو 30 مليار جنيه فى محافظات الصعيد خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتنفذ الشركات مشروعات بنحو 15 مليار جنيه، لتطوير قرى الصعيد، وتحسين الواقع المعيشي لنحو 40 مليون مواطن بـ 10 محافظات، هي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والوادي الجديد والبحر الأحمر.