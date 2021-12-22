/667728/النائب-سامي-نصرالله-الجهود-التي-يبذلها-الرئيس-السيسي-في-تنمية-الصعيد-يمثل-طفرة-غير-مسبوقة

أكد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الماضية تجاه تنمية محافظات الصعيد، تمثل طفرة غير مسبوقة على أرض الصعيد.

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وأضاف نصرالله، خلال بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل إحياء الأمل في محافظات الصعيد بعد سنوات من التهميش، موضحا أن جميع محافظات الصعيد كانت تعاني أيضا من عدم وجود رؤية متكاملة للنهوض بها وكانت تعاني من فقر كبير علي مستوي الخدمات وفرص العمل.

النائب سامي نصرالله: الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي في تنمية الصعيد يمثل طفرة غير مسبوقة

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لكل مشروعات التنمية والخدمات التي يتم تنفيذها في الصعيد، وأن الرئيس السيسي حريص علي توفير حياة كريمة لكل أهالينا في الصعيد ورفع مستوي معيشتهم وتوفير خدمات ومشايع قومية عملاقة.

وأوضح النائب سامي نصرالله، أن مشروع حياة كريمة من أهم مشروعات التنموية التى تقوم على تطوير القرى بالكامل وسيوفر حياة معيشة جيدة لكل مواطني الصعيد.