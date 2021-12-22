/667729/حزب-مصر-الحديثة-ملامح-الصعيد-تتغير-على-يد-الرئيس-السيسى

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد التنمية في صعيد مصر، موضحا أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد، وهو يولي أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد، وتنفيذه لعدد كبير من المشروعات التنموية في كل المجالات والقطاعات.

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وأضاف دعبس، خلال بيان له، أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية من خلال عدة محاور لتحقيق تنمية متكاملة في الصعيد وعلى رأسها تطوير البنية التحتية من خلال تطوير العديد من الطرق ورفع كفاءتها، بالإضافة إلي إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبري التي وفرت ألاف من فرص العمل لأهل الصعيد.

حزب مصر الحديثة: ملامح الصعيد تتغير على يد الرئيس السيسى

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلي أن افتتاح المشاريع القومية في الصعيد يوفر آلاف فرص العمل لأبنائه، ويحد من هجرتهم إلى العاصمة والوجه البحري، ما يسهم في لم شمل الأسر وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

وأوضح الدكتور وليد دعبس، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت خطة تنمية اقليم الصعيد، تتم بشكل متكامل، حيث تضم محور تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية بما تشمله من طرق وكبارى وسكك حديدية ومشروعات إسكان وتطوير للعشوائيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات الكهرباء وغيرها من المشروعات الهامة.