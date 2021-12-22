حفل زفاف «أونلاين» في الأردن..وفتح حساب بنكي لتلقي النقوط  

/667731/حفل-زفاف-أونلاين في-الأردنوفتح-حساب-بنكي-لتلقي-النقوط

لا يزال الزواج في زمن إنتشار فيروس كورونا له طقوسه المختلفة والغريبة، في ظل الإجراءات المُتبعة في العديد من دول العالم، إذ قرر عروسان من الأردن إقامة حفل زفافهما بطريقة غريبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف إقامة حفلات الزفاف بجانب الإجراءات الاحترازية المشددة في البلاد، على حفلات الزواج بسبب إنتشار فيروس كورونا، والتي صعبت حضور الكثيرين للاحتفالات.

دوت الخليج

حفلات الزفاف في ظل إنتشار كورونا

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد وضعت شروط صارمة لحضور المهرجانات والحفلات وحفلات الزفاف، حيث منعت حضورها بستثناء من تلقى جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فضلًا عن إحضار فحص كورونا سلبي النتيجة، مدته 48 ساعة.

بسبب قيود كورونا.. زواج أردني افتراضي

ووضعت تلك القوانين والإجراءات عروسين من الأردن بمواجهة صعوبات كبيرة في إقامة حفل زواجهما، خاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وظهور المتحور"أوميكرون" فضلًا عن ارتفاع تكاليف الزفاف بشكل كبير في الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفعهما إلى إقامة حفل زفاف "افتراضي" عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح العروسان أن الحالة الوبائية وتكاليف حفل الزفاف الباهظة، جعل الأمر صعبا ومكلفا، لهذه الأسباب قررا إقامة حفل زفافهما في منزلهما توفيرأ للوفت والمال، وبثه عبر خاصية البث المباشر على فيسبوك.

حساب لتلقي النقوط

وقام أصدقاء العروسين بمشاركتهم الفرحة عبر البث على الأنترنت، كما قام العروسان بنشر رقم حساب بنكي لتلقي النقوط. واستغل عدد كبير من الشباب الأردني المقبل على الزواج منذ بدء جائحة كورونا قرار الحكومة بإغلاق قاعات الأحتفالات والزفاف،حيث قاموا باحتفالات بسيطة في زفافهم، في محاوله منهم لتوفير المال مع الارتفاع الكبير لتكاليف الاحتفالات.