احتفالًا بالكريسماس.. كارول سماحة في ضيافة منى الشاذلي بهذا الموعد

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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم منى الشاذلي» ، الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وذلك غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول المطربة كارول سماعة ضيفة على برنامج «معكم» مع منى الشاذلي.

كارول سماحة تمتع جمهورها بأغاني الكريسماس

تقدم كارول سماحة عددًا من الأغاني من ألبومها «كريسماس كارول»، وسط تفاعل كبير من الجمهور في سهرة خاصة ضمن احتفالات رأس السنة.

كما تتحدث عن أمنيتها السابقة بالعمل كمحامية في حال عدم انضمامها للمجال الفني، وكذلك عن حسها الإنساني في دعم مخيمات المسنين في لبنان وعدد من الأماكن.

وتحكي كارول عن ذكريات طفولتها، وعلاقتها بابنتها «تالا»، ورأيها في السوشيال ميديا.

كما تشارك جمهور البرنامج باقة من أروع الأغاني من بينها «آه يا دنيا» لبوسي، و«زي العسل» للمطربة الراحلة صباح.

أغنية يا شباب يا بنات لكارول سماحة

على الصعيد الأخر، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز كليب أغنية المطربة كارول سماحة الجديدة والتي أتت بعنوان «يا شباب يا بنات» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعد أغنية «يا شباب يا بنات» من كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز، وتقول كلمات الأغنية: “أنا عندي تنَين صحابي على قلبي غاليين الأول بعده عذابي راكض ورا الحلوين والتاني مجوز يللي حبا قلبو من سنين واللي جمعهن انّو تنياتن كذابين يا شباب يا بنات شو فيها هالحياة خلينا مبسوطين أنا قلبي والله طق من العالم يللي بتنق اتجوزنا ولا لأ على الحالتين ندمانين”.

فيلم بالصدفة يشهد تألق كارول سماحة

و كان قد عرض فيلم «بالصدفة» للمطربة كارول سماحة مؤخرًا على مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

وكانت الفنانة كارول سماحة حصدت على جائزة “فاتن حمامة” كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط في دورته الـ36 عن فيلمها الجديد بعنوان “بالصدفة”، وتسلمت درع التكريم عن بلدها لبنان.

تدور أحداث فيلم «بالصدفة» حول انقلاب حياة رجل أعمال ناجح رأسًا على عقب، حينما تُسرق حقيبته من مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة مختلفة في حياته كليةً، وتقدم كارول خلال أحداث الفيلم أغنيتين تعاونت خلالهما مع مروان خوري.