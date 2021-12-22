/667733/تصفيات-مسابقة-أوائل-الطلبة-وتطعيم-وفصول-محو-الأمية-للكبار-أبرز-فعاليات-مستقبل-وطن-اليوم-بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الاربعاء، سواء توزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، والمشاركة في التوعية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، وتلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا داخل القرى والمنازل لكبار السن.

دوت الخليج

ي محافظة الشرقية، انطلقت تصفيات اليوم بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية، لمسابقة أوائل الطلبة، حيث شهد مركز كفر صقر تكريم 22 مدرسة ابتدائية واعدادية وتسليم 220 طالب وطالبة و44 مشرفي بالمدراس المشاركة هدايا قيمة وشهادات تقدير لمشاركتهم في مسابقة أوائل الطلبة، وفي مركز فاقوس، تنافس 8 مدراس وفازت فيها مدرستي شلبي علي شلبي الثانوية والعزازي الثانوية بالمركز الأول، وفي مدينة العاشر من رمضان تنافس 10 مدراس وفازت فيها مدرسة 25 يناسر الاعدادية بالمركز الاول، وفي مركز ديرب نجم تنافس 7 مدراس وفازت فيها مدرسة المناحريت الابتدائية بالمركز الأول ومدرسة النيل الابتدائية بالمركز الثاني، وفي مركز ههيا تنافس 8 مدراس وفازت فيها مدرسة سمير زكي الاعدادية بالمركز الاول، وتميزت المسابقة بجميع المراكز بالشفافية والحيدة التنافسية والتي اثني الجميع عليها وقدمو الشكر لقيادات الحزب والقائمين عليه.

تصفيات مسابقة أوائل الطلبة وتطعيم وفصول محو الأمية للكبار

وفي محافظة الدقهلية، تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلى رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتسجيل الراغبين في التطعيم، وفي الوقت نفسه، شهدت معظم المراكز والأقسام ختام تصفيات المرحلة الاعدادية من مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، واستمرار المسابقة للمرحلة الثانوية، في مراكز أمانات، بنى عبيد وطلخا وأجا ومنية النصر والمطرية والسنبلاوين ودكرنس. وأعلنت بفوز كلا من مدرسة الاتربي الاعدادية بأجا، وزهير الفار الاعدادية بطلخا، وأبو بكر الصديق الابتدائية بالمطرية، وفي مركز بنى عبيد فازت مدرسة صادق شلبي، وفي مركز منية النصر فازت مدرسة ابو بكر موسي بالبجلات، وفوز مدرسة حسين عثمان الثانويه بشبرا سندى بالسنبلاوين، وكما فازت مدرسة فاطمة عنان الثانوية بدكرنس.

وفي محافظة الجيزة، استمرت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في مختلف الفاعليات والمبادرات التي يتبناها الحزب ومنها مسابقة أوائل الطلبة التي تتواصل تصفياتها بمختلف المراكز والأقسام بالمحافظة، وذلك في الوقت الذي دعمت فيه أمانة إمبابة مبادرة "أنتِ عظيمة" التي أطلقها الحزب حيث نفذت فصولاً جديدة لمحو الأمية للكبار، وفي غضون ذلك كثفت أمانتي الحزب بالوراق والعجوزة الاجتماعات التنسيقية مع رؤساء الأحياء لحل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه الحملة الخاصة بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالهرم والشيخ زايد و٦ أكتوبر وإمبابة بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

وفي محافظة بورسعيد، شهدت مسابقة اوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في لجنة مدرسة نبيل الوقاد الابتدائية التابعة لحي المناخ، إشادة من قيادات الوزارة بالمحافظة ومشاركة ومتابعة لتفقد فعاليات المسابقة بشكل كبير حيث تعد مسابقة الاولي من نوعها وتشارك فيها مدراس المحافظة.

وفى محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا في مركز الداخلة، وجرى تنظيمها لقرية "القلمون" والقرى التابعة لها بالمركز، وقدمت القافلة خدماتها لسكان القرية حيث جرى تطعيم 229 مواطنًا من أبناء القرية بلقاح فيروس " كورونا" المستجد والقرى المجاورة لها مع التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فيما تواصل أمانة الحزب عقد ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه ومكافحته وجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين.

وفي محافظة الإسماعيلية، انتهت اليوم منافسة المرحلة الثانوية العامة لمسابقة أوائل الطلبة علي مستوي مركز التل الكبير، حيث شهدت منافسة 5 مدراس، واعلنت بفوز مدرسة التل الثانوية بنات بالمركز الاول، وفي مركز القصاصين الجديدة، شارك فيها 7 مدراس ابتدائية، وفازت مدرسة القصاصين الجديدة الابتدائية، وفي مركز القنطرة تنافس 2 مدرسة للمرحلة الاعدادية، وفازت مدرسة القنطرة غرب الاعدادية بنات، وفي مركز فايد تنافس 4 مدراس للمرحلة الثانوية العامة وفازت مدرسة سرابيوم الثانوية المشتركة.

وفي محافظة القليوبية، تعاونت أمانة شبرا الخيمة غرب بالحزب، مع مديرية الصحة، في المبادرة القومية لحملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال، لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المبادرة بالمدينة ضمن خطة المبادرات المجتمعية التي يتبناها الحزب.

وفي محافظة الفيوم، تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلى رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك بمراكز سنورس وابشواي ويوسف الصديق والشواشنة وبندر ثاني الفيوم ومركز الفيوم، وفي الوقت الذي شهدت غالبية المراكز والأقسام ختام تصفيات المرحلة الإبتدائية والإعدادية من مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث أسفرت النتيجة النهائية بمركز ابشواي عن فوز مدرسة محمد شاكر الإعدادية وفوز مدرسة ابشواي الثانوية المشتركة على مستوى المرحلة الثانوية وفي مركز سنورس فازت مدرسة محمد عبد الفتاح بالمرحلة الثانوية بمطرطارس، وفي مركز الشواشنة، انتهاء المسابقة بفوز مدرسة حنا حبيب الإعدادية بالمركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية، كما تم اليوم بمركز يوسف الصديق توزيع جوائز المرحلة الإبتدائية لمدرسة الأمير حسن 1 الابتدائية بالحامولي.

وفي غضون ذلك قامت أمانة مركز اطسا بتوزيع غطاء شتاء علي اهالينا بقري الوحدة المحلية يمنية الحيط بالقاسمية ويعقوب ونوارة، والسلام ومجلي، وفي سنورس تم التوزيع بقرية سنهور، بينما في مركز ابشواي تم توزيع غطاء الشتاء علي أهالينا بقري سنرو القبلة والبحرية وقصر بياض.

وفي محافظة قنا، اقيمت اليوم المنافسات في مسابقة أوائل الطلبة، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بين مدراس مجلس قروي طوخ، التابعة لمركز نقادة، حيث شهدت منافسة مدرستي الخطارة الاعدادية بنات والزوايدة الاعدادية المشتركة وانتهت بحصول مدرسة الخطارة الاعدادية بنات علي المركز الأول

وفي محافظة الاقصر، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، حفل تسليم جوائز المرحلة الاولي من مسابقة أوائل الطلبة ببندر الاقصر والتي بدأت مطلع الشهر الجاري، وشهد الحفل توزيع جوائز المسابقة وشهادات التقدير للمرحلة الاولي ببندر الاقصر، وفازت في المرحلة الابتدائية مدراس صلاح الدين الابتدائية بندر الاقصر، ووادي الملكات بندر الاقصر، وعمر بن عبد العزيز الابتدائية بالكرنك، والسلام الخاصة عربي بندر الاقصر، ومصطفي كامل تعليم اساسي بمنشاة العماري، وفي المرحلة الاعدادية، فازت مدراس الاقصر الاعدادية بنات بندر الاقصر والسلام الخاصة عربي بندر الاقصر، والسلام الخاصة عربي بندر الاقصر، ومصطفي كامل تعليم اساسي بمنشاة العماري، وفي المرحلة الثانوية فازت مدراس الاقصر الثانوية العسكرية بنين بندر الاقصر، وام المؤمنين الثانوية بنات شمال مدينة الاقصر.

وفي محافظة جنوب سيناء، اقيمت تصفيات مسابقة اوائل الطلبة بمدن المحافظة، وشهدت مدينة طور سيناء تنافس بين مدرستي الزهور بنات والشهيد محمود ناجي للمرحلة الثانوية العامة، وفازت مدرسة الزهور بنات، وفي مدينة رأس سدر، فازت مدرسة سعد زغلول الابتدائية بالمركز الأول، واحمد عرابي الابتدائية بابو صويرة المركز الثاني، ومدرسة عرب الدروز شرق الابتدائية في المركز الثالث، وفي المرحلة الاعدادية جاء المركز الاول من نصيب مدرسة الشهيد اسلام احمد عبد المنعم للتعليم الاساسي، والمركز الثاني الشهيد حامد جمال حامد، والثالث مدرسة مصعب بن عمير الاعدادية، وفي خليج العقبة بمدينة نوبيع، تنافس 3 مدراس للمرحلة الاعدادية وفازت مدرسة بلال بن رباح الاعدادية بالمركز الاول.

وفي محافظة اسوان، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، استكمال فعاليات مسابقة اوائل الطلبة حيث اجريت المنافسة في نهائي المرحلة الاعدادية، بثلاث مدراس وفازت مدرسة الشهيد عمرو حسين الاعدادية بالمركز الأول علي مستوي إدارة مركز دراو التعليمية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب..