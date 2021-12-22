القومية للأنفاق تكشف حقيقة الهبوط الأرضى بشارع البوهى بإمبابة نتيجة أعمال حفر...

كشفت الهيئة القومية للأنفاق حقيقة حدوث هبوط أرضى بشارع البوهى نتيجة أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وقالت في بيان لها إن ما تردد عن هذا الشأن عار تماما من الصحة وبعيد عن الحقيقة.
وأضافت الهيئة القومية للأنفاق أن الهبوط الذى حدث فى شارع البوهى بمنطقة إمبابة بجوار مسجد المحافظ هو خارج حدود مواقع العمل الخاصة بالهيئة ولا علاقة بأعمال المترو بهذا الهبوط فى هذه المنطقة، حيث ثم الانتهاء من تنفيذ أعمال الكوبرى العلوى بمسار المترو المار بهذه المنطقة منذ أكثر من شهرين.
وأوضحت الهيئة أن الحى طلب المساعدة من الهيئة القومية للأنفاق وردم هذا الهبوط البسيط بالرمال، وقامت الهيئة بسرعة الاستجابة وتقديم الدعم الكامل للمحافظة لسرعة إنهاء هذا الأمر.
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