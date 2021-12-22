صناعة النواب: الدولة أتاحت فرصا كاملة للقطاع الخاص للعمل بجميع المشاريع

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة أتاحت فرصا كاملة للقطاع الخاص للعمل في كل المشروعات، مردفا: "ليس حقيقيا أن القطاع الخاص مظلوم أو أن الدولة تزاحم القطاع الخاص، وليس له مكان في التعمير والتشييد وأعمال البناء في الوطن".

ونوه محمود في تصريحات اليوم، بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشاريع القومية بالصعيد، مؤكدًا على حصول نحو 4500 شركة تشييد قطاع خاص على نحو 1100 مليارجنيه في 7 سنوات، وهذه الشركات يعمل فيها ملايين الأسر المصرية، كما تسائل: "كيف يتردد أن هناك مزاحمة للقطاع الخاص أو الحصول على فرص عمله وغيرها من هذه المزاعم".

وأشار رئيس صناعة النواب إلى أن الدولة عبر 7 سنوات من العمل الجاد، تتيح الفرصة لجميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والهدف إحداث حالة تنمية وتطوير تشمل مصر جميعها ويشعر بها ملايين المصريين.

وأكد أن ما حدث في مصر من ثورة عمرانية وإنشاء للطرق والكباري والأنفاق والمؤسسات يصعب تصديقه، في ظل الظروف المصرية، لكنه تحقق على الأرض بفضل وجود إرادة مصرية صلبة يقودها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية في كافة ربوع البلاد.