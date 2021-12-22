موسيمانى: الرجاء كان بإمكانه الفوز لكن تركيزه على إهدار الوقت

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب السوبر الإفريقي عقب تغلبه على الرجاء المغربي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بقطر، مؤكدا أن فريقه تعامل مع ركلات الترجيح بصورة ممتازة.
قال في تصريحات تليفزيونية بعد التتويج بلقب السوبر: "أشكر جمهور الأهلي على مساندتهم وكذلك الطاقم الفني على تعامله مع أحداث المباراة، وكذلك مجلس الإدارة على الدعم الذي يمنحه للفريق الأحمر.
شدد موسيماني على أن مباراة الرجاء كانت صعبة وتوقعنا ذلك، مؤكدا أنه إذا ما لعب الرجاء بصورة أفضل كان من الممكن أن يفوز بالمباراة ولكن كان تركيزه على إضاعة الوقت طوال أحداث المباراة.
وأوضح أن لاعبي الأهلي تحلوا بالروح العالية ونجحوا في حسم المباراة والتتويج بلقب السوبر الإفريقي.
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