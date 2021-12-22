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محمد سياف - ابو ظبي - تتعرض محافظات الجمهورية في فصل الشتاء بين الحين والآخر، لموجة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وخاصة على السواحل الشمالية، والتي تعرضت خلال فصل الخريف ومع بدايات فصل الشتاء لموجات عنيفة من التقلبات في الأحوال الجوية، حيث الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح تصل إلى حد العاصفة في المناطق المكشوفة مع تساقط للأمطار وبعض الأحيان يحدث تساقط للثلوج، ولهذا يتم تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات خوفاً على حياة الطلاب.

تعطيل الدراسة واجازة استثنائية للموظفة التي لديها طفل اقل من 12 عام بهذه المحافظة:-

أصدر محافظ الاسكندرية منذ قليل اللواء محمد الشريف قراراً بتعطيل الدراسة في نطاق محافظة الاسكندرية يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021، وهذا القرار يشمل الطلاب والمعلمين، وكافة المدارس والمعاهد الأزهرية الحكومية والخاصة، مع منح الموظفة التي لديها طفل أقل من 12 عاما اجازة استثنائية، وذلك بسبب ما تتعرض له المحافظة من موجة الطقس السيئ، وذلك حفاظاً على حياة الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية.

وأشار محافظ الاسكندرية بأن هذا القرار يأتي لإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية التي تقوم بالتعامل مع الاثار السلبية للعمل بحرية مع هذه الاثار، على أن يستثني من تطبيق هذه القرار القيادات في مواقع العمل، وأطقم العمل والنوباتجيات، وذلك وفق الاحتياجات التي يقوم بتحديدها مديري الادارات التعليمية.

يذكر أن فصل الشتاء بدأ فى مصر مناخياً اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021، وذلك بعد أن انتهي فصل الخريف والذي تعرضت فيه أغلب أنحاء الجمهورية لموجات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفصل الشتاء في مصر هو سيد الفصول، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار تتنوع ما بين المتوسطة والخفيفة على أغلب محافظات الجمهورية، تكون غزيرة في المحافظات الشمالية، في محافظات الاسكندرية ومرسي مطروح وتمتد إلى محافظة البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية في بعض الأحيان.

ومدة فصل الشتاء في مصر قليلة إذا ما قورن بباقي دول العالم، ولهذا تعد مصر من الدول الفقيرة من ناحية الأمطار، حيث أن مياه الأمطار في مصر لا يتم الانتفاع منها وذلك لقلتها، ولهذا يتم الاعتماد بشكل رئيسي على مياه النيل والمياه الجوفية.