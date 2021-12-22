/667735/الأهلي-يتعادل-مع-الرجاء-بالوقت-القاتل-في-كأس-السوبر-الأفريقي

نتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الشوط الأول مليئ بالإثارة وعدم التركيز من النادي الأهلي بسبب إصابة عمرو السولية لاعب الفريق قبل بداية المباراة. وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط. ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول. ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

ولم يتغير الوضع كثيراً في الشوط الثاني، حيث طبق الرجاء اللعب على الهجمات المرتدة فيما حاول الأهلي أن يعدل النتيجة حتى سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي في الدقيقة 90 بالوقت القاتل.

ودخل في الشوط الثاني كلاً من طاهر محمد ومحمد شريف و أحمد عبد القادر، وقاموا بتعديل الأداء نوعاً ماً حتى تعادل الأهلي، ليلجأ الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز بالسوبر الأفريقي.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات

تشكيل الرجاء لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: انس الزنيتي.

خط الدفاع: مروان هدهودي، جمال حركاس، عبد الإله مدكور وعبد الجليل جبيرة.

خط الوسط: الوردي، نجوما، عبد الإله حافيظي ومحسن متولي.

خط الهجوم: محمود بن حليب وحميد أحداد.

محمود متولي

وفضل الجهاز الفني استمرار متولي لتلقي العلاج من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب فرصة، وفي ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته المميزة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان متولي قد توجه إلى مستشفى سبيتار بالدوحة برفقة أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، والدكتور محمد وفاءي إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، وخضع لقياسات بدنية وقياسات عضلية للجسم بالكامل، إلى جانب أشعة رنين مغناطيسي، كما أجرى أشعة رنين مغناطيسي على الطرفين السفليين، ثم تم عرضه على خبير أجنبي متخصص في إصابات الملاعب وجراحات العظام وخبير أجنبي آخر متخصص في العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات.