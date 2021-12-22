الأهلي بطلاً لكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بكأس السوبر الأفريقي

/667737/الأهلي-بطلا-لكأس-السوبر-الأفريقي-على-حساب-الرجاء-المغربي-بكأس-السوبر-الأفريقي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

الأهلي يتعادل مع الرجاء بالوقت القاتل في كأس السوبر الأفريقي

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

وكان الشوط الأول مليئ بالإثارة وعدم التركيز من النادي الأهلي بسبب إصابة عمرو السولية لاعب الفريق قبل بداية المباراة. وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط. ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول. ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

ولم يتغير الوضع كثيراً في الشوط الثاني، حيث طبق الرجاء اللعب على الهجمات المرتدة فيما حاول الأهلي أن يعدل النتيجة حتى سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي في الدقيقة 90 بالوقت القاتل.

ودخل في الشوط الثاني كلاً من طاهر محمد ومحمد شريف و أحمد عبد القادر، وقاموا بتعديل الأداء نوعاً ماً حتى تعادل الأهلي، ليلجأ الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز بالسوبر الأفريقي.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات

تشكيل الرجاء لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: انس الزنيتي.

خط الدفاع: مروان هدهودي، جمال حركاس، عبد الإله مدكور وعبد الجليل جبيرة.

خط الوسط: الوردي، نجوما، عبد الإله حافيظي ومحسن متولي.

خط الهجوم: محمود بن حليب وحميد أحداد.